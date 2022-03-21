"Это работает и может остановить танки". Макс Барских назвал Путина нелюдем и дал наставления украинцам

Украинский исполнитель Макс Барских в очередной раз обратился к украинцам с призывом не терять самообладания, а нести любовь и дарить добро миру, несмотря на страдания, которые приносит Россия. Он попросил поклонников не отвечать россиянам злобой, потому что это за собою понесет ответное наказание.

Видеообращение Барских опубликовал на своей странице Instagram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Исполнитель был в военной форме и отметил, что столь сложное испытание войной пройдут только сильне духом люди.

"Украинцы – другая нация и наши сердца шире, поэтому не стоит реагировать на комментарии зомбированных россиян, а просто нужно построить внутреннюю стену. Следует излучать энергию любви и защиты, которая способна остановить любые бомбардировки", – обратился к украинцам Барским.

Видео дня

Певец призвал не отвечать ненавистью россиянам. Их страной десятилетиями управлял жадный нелюдь Путин, который держал свой народ в нищете, чтобы ими управлять. В Украине, кроме физической войны, идет противостояние добра и зла.

Барских заявил, что украинцы построят новую эру осознанности, добра и равенства. А те люди, которые не хотят развиваться – просто не смогут выжить.

Ранее OBOZREVATEL писал, почему россияне всегда останутся рабами. Барских сравнил количество россиян на антивоенных митингах и на пропагандистском концерте Путина и его друзей в "Лужниках".

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