Прославившийся на украинских шоу певец выиграл 'Голос Литвы': упал на колени, расплакался и поблагодарил за поддержку Украины

В воскресенье, 30 апреля, в Литве завершился вокальный конкурс "Голос страны", в котором победил певец родом из Нигерии Аняня Удогво, до 24 февраля 2022 года строивший карьеру и обучавшийся в Украине. Он участвовал в шоу "Х-Фактор" и "Голос країни", а также сотрудничал с известными украинскими звездами.

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В Литве по достоинству оценили талант вокалиста, хотя его самого победа сильно поразила. Услышав решение, Аняня Удогво разрыдался и упал на колени. Он также поблагодарил зрителей и судей за поддержку Украины. Слова артиста передали местный сайт 15 min (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Победитель шоу называет Украину своим домом, ведь около 10 лет жил и работал здесь. Шесть лет артист обучался медицине в Одессе, после чего еще два года работал хирургом.

Вокальный талант исполнитель открыл в себе уже в Украине, поэтому отправился попробовать свои силы в шоу "Х-фактор". Голос нигерийца понравился судьям, однако популярности исполнитель тогда не добился.

Больше ему повезло спустя несколько лет на проекте "Голос країни", где исполнение песни Hallelujah поразило сразу двух тренеров. Под руководством Святослава Вакарчука артист открылся, но не победил.

Впрочем, его талант заметили украинские звезды – дуэт TVORCHI, который в этом году будет представлять Украину на Евровидении, и певец Дмитрий Монатик. Знаменитости пригласили Аняню Удогво петь на бэк-вокале.

Полномасштабное вторжение России в Украину заставило нигерийца с родными переехать, однако он за границей продолжал привлекать внимание к российскому терроризму.

"Я очень благодарен литовцам за поддержку и за то, как тепло они меня приняли. Признаюсь, ваша поддержка тронула не только меня, но и мою семью. Я благодарю Бога и свою семью. И, конечно, я благодарю народ Литвы за поддержку – не только мою, но и всей Украины. Мы победим", – сказал артист после победы.

Его маленький сын появился на красной дорожке с украинским флагом. Аняня Удогво выиграл 15 тыс. евро (600 тыс. грн) и контракт с компанией Universal Music Group.

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