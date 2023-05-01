Ани Лорак взяла в руки лопату и стала на колени в Москве, чтобы презентовать альбом и 'начать новую жизнь'

Певица родом из Украины Ани Лорак, которая за более чем год полномасштабной войны так и не определилась со своей позицией, но при этом продолжила жить и работать в стране-террористке, устроила новый перформанс в центре Москвы. Она взяла в руки лопату и принялась высаживать цветы, намекая таким образом на начало своей новой жизни. Посмотреть на работенку артистки собрались десятки папарацци, ведь заниматься садоводством Лорак решила не ради благого дела, а ради рекламы своего 18-го музыкального альбома.

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Кадры с места событий распространили российские Telegram-каналы. Пропагандистам Лорак с радостью и особой "скромностью" рассказала, каким символичным является ее жест (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Встречу с московскими телеканалами предательница назначила в Ботаническом саду МГУ имени М.В. Ломоносова. Там она уселась на колени и принялась сажать цветы, не забывая позировать на камеру, о чем ее открыто просили операторы и фотографы.

С лопатой в руках бывшая украинка поделилась философскими размышлениями о том, что начинает новую жизнь.

"Можно сказать, с днем рождения! Круто, что есть возможность дать жизнь новому цветочку", – поделилась Лорак.

В комментариях пропагандистам она в очередной раз рассказала, что ее музыка "несет любовь", и новый альбом не исключение. О войне, как можно было догадаться, великая "пацифистка" говорить не стала.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак выпустила новую песню и видеоряд к ней, чем вызвала недоумение среди интернет-пользователей. Дело в том, что в клипе предательница появляется в камуфляжной куртке. Подписчики задаются вопросом, что хотела сказать этим жестом артистка.

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