Просил родить ему детей и склонял к интиму: всплыли скандальные подробности отношений Илона Маска с сотрудницами SpaceX

Генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск попал в скандал. Женщины, якобы когда-то работавшие в его компании, рассказали о навязчивом поведении миллиардера и его неожиданных просьбах.

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Как узнали журналисты Wall St Journal, по меньшей мере три неназванных работницы SpaceX почувствовали сексуальный интерес со стороны своего руководителя. Утверждается также, что не все ответили Маску взаимностью.

Одна из женщин, младше Маска на 20 лет, якобы в 2017 году получила предложение о работе в SpaceX, где она должна была выявлять проблемы в компании.

Как утверждается, инженер пригласил будущую сотрудницу выпить и касался ее груди, приговаривая: "Я такой плохох. Я не должен был этого делать".

Женщина заверила, что отвергла ухаживание Маска, хотя позже он продолжал писать ей и приглашать к себе домой.

Также журналисты узнали, что гендиректор SpaceX неоднократно предлагал другой сотруднице завести с ним детей, после чего заплатил ей около миллиона долларов за молчание в 2013 году.

Утверждается, что женщина уволилась после этого, а уже в 2014 году Маск закрутил роман с другой подчиненной, работавшей по 17 часов в сутки.

Илон Маск якобы предложил ей выпить вместе в его особняке в Бель-Эйр, похвалил за "красоту и разум" и склонил к интиму, а на следующее утро он пообещал женщине акции Tesla. От такого подарка работница отказалась, заявив, что чувствует себя использованной.

В SpaceX уже отреагировали на заявления трех анонимных источников, назвав их "совершенно ложной картиной". В то же время адвокат Маска Алекс Спиро не ответил на просьбу Daily Mail о комментарии.

Ранее OBOZ.UA писал, что Илон Маск якобы употреблял запрещенные вещества – ЛСД, кокаин, экстази и галлюциногенные грибы – на вечеринках по всему миру. Об этом СМИ рассказали люди, которые были с ним в это время.

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