''Пропитан эмоциями от встреч с украинцами'': WELLBOY растрогал клипом, который он снял в Канаде

Украинский певец WELLBOY (настоящее имя – Антон Вельбой) в январе 2023 года совершил благотворительный тур по Канаде. Именно тут и было записано документальное видео, которое стало основой клипа на песню "Жовті мальви". Как отметили люди, ролик вышел очень трогательным, ведь он "пропитан лучшими эмоциями от встреч с украинцами, которые уже долгое время живут на другом конце света".

Видео дня

Видео вокалист представил на своем YouTube-канале 8 февраля. Как отметил Антон, он дал благотворительные концерты в четырех городах Канады: Монреаль, Эдмонтон, Виннипег и Торонто. Во время поездки исполнитель встретился со многими украинцами и еще раз убедился, что наша нация – непобедима (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"И будто это не время любить и петь, но наши люди убеждают меня в обратном. Сейчас как раз то время, когда мы должны поддерживать друг друга. Словами, песнями, танцами. Кто как может. Вместе мы преодолеем все", – сказал Вельбой.

Стоит отметить, что в Торонто на аукционе было разыграно розовое укулеле за 4 тысячи канадских долларов (100 тысяч гривен), на которой Антон играл в клипе "Вишни". Музыкальный инструмент приобрела Иванна родом из Львовщины. WELLBOY с командой перечислил эту сумму на восстановление Балаклейской детской музыкальной школы, поврежденной оккупантами во время войны.

"Я вышел к людям и качнул. Ободрил их, они меня. В общем, сделали доброе дело на восстановление нашего государства. Была теплая атмосфера. Мы пели вместе, люди знали песни из моего нового альбома. Это приятно. Они подпевали и "Желтые мальвы". Для меня – это как символ, что совсем скоро "расцветут желтые мальвы под голубым небом среди зимы" и все у нас будет хорошо. Мы победим обязательно", – смотивировал певец весь украинский народ.

Поклонники Антона отреагировали на новый клип, оставив приятные слова под его работой: "Как всегда, радость в столь нелегкое время! Спасибо тебе за настроение, которое ты даришь нашему несгибаемому народу!", "Прекрасная песня, у нее такая атмосфера", "Песня – мурашки. Слава Украине! Слава ВСУ! Слава Героям!".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Антон Вельбой перевел свой знаменитый хит "Гуси" на польский язык, чтобы поблагодарить наших соседей за поддержку. Фаны певца поддержали данную инициативу.

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