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"Пропитан эмоциями от встреч с украинцами": WELLBOY растрогал клипом, который он снял в Канаде

Виктория Ряполова
Люди
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'Пропитан эмоциями от встреч с украинцами': WELLBOY растрогал клипом, который он снял в Канаде

Украинский певец WELLBOY (настоящее имя – Антон Вельбой) в январе 2023 года совершил благотворительный тур по Канаде. Именно тут и было записано документальное видео, которое стало основой клипа на песню "Жовті мальви". Как отметили люди, ролик вышел очень трогательным, ведь он "пропитан лучшими эмоциями от встреч с украинцами, которые уже долгое время живут на другом конце света".

Видео дня

Видео вокалист представил на своем YouTube-канале 8 февраля. Как отметил Антон, он дал благотворительные концерты в четырех городах Канады: Монреаль, Эдмонтон, Виннипег и Торонто. Во время поездки исполнитель встретился со многими украинцами и еще раз убедился, что наша нация – непобедима (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"И будто это не время любить и петь, но наши люди убеждают меня в обратном. Сейчас как раз то время, когда мы должны поддерживать друг друга. Словами, песнями, танцами. Кто как может. Вместе мы преодолеем все", – сказал Вельбой.

''Пропитан эмоциями от встреч с украинцами'': WELLBOY растрогал клипом, который он снял в Канаде

Стоит отметить, что в Торонто на аукционе было разыграно розовое укулеле за 4 тысячи канадских долларов (100 тысяч гривен), на которой Антон играл в клипе "Вишни". Музыкальный инструмент приобрела Иванна родом из Львовщины. WELLBOY с командой перечислил эту сумму на восстановление Балаклейской детской музыкальной школы, поврежденной оккупантами во время войны.

''Пропитан эмоциями от встреч с украинцами'': WELLBOY растрогал клипом, который он снял в Канаде

"Я вышел к людям и качнул. Ободрил их, они меня. В общем, сделали доброе дело на восстановление нашего государства. Была теплая атмосфера. Мы пели вместе, люди знали песни из моего нового альбома. Это приятно. Они подпевали и "Желтые мальвы". Для меня – это как символ, что совсем скоро "расцветут желтые мальвы под голубым небом среди зимы" и все у нас будет хорошо. Мы победим обязательно", – смотивировал певец весь украинский народ.

Поклонники Антона отреагировали на новый клип, оставив приятные слова под его работой: "Как всегда, радость в столь нелегкое время! Спасибо тебе за настроение, которое ты даришь нашему несгибаемому народу!", "Прекрасная песня, у нее такая атмосфера", "Песня – мурашки. Слава Украине! Слава ВСУ! Слава Героям!".

''Пропитан эмоциями от встреч с украинцами'': WELLBOY растрогал клипом, который он снял в Канаде

Ранее OBOZREVATEL писал, что Антон Вельбой перевел свой знаменитый хит "Гуси" на польский язык, чтобы поблагодарить наших соседей за поддержку. Фаны певца поддержали данную инициативу.

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