Семью заслуженной артистки РФ, путинистки и Z-патриотки Марии Шукшиной всколыхнула новость – умерла бывшая невестка телеведущей Фрейя Зильбер. 26-летняя девушка была матерью внука украинофобки, которого она родила от сына Шукшиной – Макара Касаткина.

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Как сообщают росмедиа, Зильбер обнаружили без признаков жизни в съемной квартире в Санкт-Петербурге 22 декабря. Рядом с экс-невесткой были найдены шприцы и трубку для курительных смесей, однако точная причина смерти выясняется специалистами.

О романе Зильбер и Касаткина стало известно в 2017 году. Тогда девушка обратилась к передаче российского телеведущего Андрея Малахова, заявив, что носит под сердцем внука путинистки. Раньше Фрейя проходила курс лечения от зависимости. После реабилитации молодая мама обратилась к 57-летней свекрови с просьбой забрать ребенка и воспитать его.

Напомним, Мария Шукшина известна своими абсурдными заявлениями о кровавой войне в Украине. В частности, летом 2022 года актриса заявила, что следует писать доносы на соотечественников, слушающих украинских исполнителей – Верку Сердючку и Софию Ротару. Тогда артистка объяснила: идет "война культурных кодов", однако о террористических действиях РФ умолчала.

В 2023-м Шукшина удивила россиян очередным заявлением: американцы придумали COVID-19, чтобы изобрести вакцину от вируса и уничтожать граждан России, вколовших себе препарат. Телеведущая назвала пандемию "американской инфекционно-военной спецоперацией". Поэтому путинистка считает, что вакцинированных россиян может распознавать как цель система залпового огня HIMARS.

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