Продюсер "Танцев со звездами" назвал двух самых конфликтных украинских певиц

Катерина Малай
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Продюсер 'Танцев со звездами' назвал двух самых конфликтных украинских певиц

Продюсер "Танців з зірками" (1+1) Владимир Завадюк назвал 2 звезд украинского шоу-бизнеса, с которыми у него возникало наибольшее количество конфликтов. По его словам, с певицами Натальей Могилевской и Тиной Кароль труднее всего работать.

Тем не менее, несмотря на недоразумения, он продолжает любить исполнительниц. Об этом Владимир рассказал в эфире "Радио Люкс", опубликованном на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Это Наталья Могилевская, которую я очень люблю, и Тина Кароль, которую я тоже очень люблю. Многие люди хотели бы, чтобы я ее не любил или она не любила меня, но это не так", – ответил продюсер на вопрос, с кем возникало больше всего конфликтов.

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Владимир Завадюк назвал 2 звезд украинского шоу-бизнеса, с которыми у него возникало больше конфликтов

Также Заваднюк подчеркнул, что многие украинские звезды преподносят свое эго слишком высоко, игнорируя цели проекта, общий результат и людей, для которых шоу – это вся их жизнь.

По мнению Владимира, из-за этого за кулисами разнообразных проектов возникает так называемая "битва характеров".

Заваднюк подчеркнул, что многие украинские звезды преподносят свое эго слишком высоко

"Их не интересует, что одна брошенная фраза может наложить отпечаток на людей, для которых это шоу, проект, программа – вся жизнь. Они не думают, что будет после них. Очень часто на проекте, например "Танцах", когда 40 звезд на площадке, начинается битва характеров, битва мнений, идей", – добавил он.

По словам гостя, он уже поработал со всеми украинскими знаменитостями, поэтому ему было бы интересно попробовать себя на другой территории. Продюсер считает, что в Америке или Лондоне совсем другая атмосфера.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Тина Кароль заявила, что отказалась от участия в проекте "Танцы со звездами", потому что организаторы взяли третью ведущую Иванну Онуфрийчук на коммерческой основе.

Позже в "1+1" ответили, что певице и телеканалу не удалось договориться о сотрудничестве из- за сложных переговоров и разных взглядов на финансовую составляющую.

Кратко о звездах:

Владимир Заваднюк – руководитель департамента Big Entertainment Shows 1+1. Также он креативный продюсер проектов "Танцы со звездами", "Голос страны" и "Маскарад".

Тина Кароль – 36-летняя певица, актриса, народная артистка Украины, ведущая, общественный деятель. Родилась в 1985 году в Магаданской области (РФ). С песней Show me your love представляла Украину на Евровидении 2006, где заняла седьмое место. 28 апреля 2013 года пережила потерю мужчины от рака желудка. Воспитывает сына.

Наталья Могилевская – 46-летняя певица родом Киева. Является автором песен, композитором и продюсером. В 2004 году ей присвоили звание Народной артистки Украины. Была замужем дважды – с 2004 по 2005 годы строила отношения с бизнесменом Дмитрием Чалым, а с 2006 по 2011 с бизнесменом Егором Долининым.