Продюсер 'Танцев со звездами' назвал двух самых конфликтных украинских певиц

Продюсер "Танців з зірками" (1+1) Владимир Завадюк назвал 2 звезд украинского шоу-бизнеса, с которыми у него возникало наибольшее количество конфликтов. По его словам, с певицами Натальей Могилевской и Тиной Кароль труднее всего работать.

Тем не менее, несмотря на недоразумения, он продолжает любить исполнительниц. Об этом Владимир рассказал в эфире "Радио Люкс", опубликованном на YouTube (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Это Наталья Могилевская, которую я очень люблю, и Тина Кароль, которую я тоже очень люблю. Многие люди хотели бы, чтобы я ее не любил или она не любила меня, но это не так", – ответил продюсер на вопрос, с кем возникало больше всего конфликтов.

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Также Заваднюк подчеркнул, что многие украинские звезды преподносят свое эго слишком высоко, игнорируя цели проекта, общий результат и людей, для которых шоу – это вся их жизнь.

По мнению Владимира, из-за этого за кулисами разнообразных проектов возникает так называемая "битва характеров".

"Их не интересует, что одна брошенная фраза может наложить отпечаток на людей, для которых это шоу, проект, программа – вся жизнь. Они не думают, что будет после них. Очень часто на проекте, например "Танцах", когда 40 звезд на площадке, начинается битва характеров, битва мнений, идей", – добавил он.

По словам гостя, он уже поработал со всеми украинскими знаменитостями, поэтому ему было бы интересно попробовать себя на другой территории. Продюсер считает, что в Америке или Лондоне совсем другая атмосфера.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Тина Кароль заявила, что отказалась от участия в проекте "Танцы со звездами", потому что организаторы взяли третью ведущую Иванну Онуфрийчук на коммерческой основе.

Позже в "1+1" ответили, что певице и телеканалу не удалось договориться о сотрудничестве из- за сложных переговоров и разных взглядов на финансовую составляющую.

Кратко о звездах:

Владимир Заваднюк – руководитель департамента Big Entertainment Shows 1+1. Также он креативный продюсер проектов "Танцы со звездами", "Голос страны" и "Маскарад".

Тина Кароль – 36-летняя певица, актриса, народная артистка Украины, ведущая, общественный деятель. Родилась в 1985 году в Магаданской области (РФ). С песней Show me your love представляла Украину на Евровидении 2006, где заняла седьмое место. 28 апреля 2013 года пережила потерю мужчины от рака желудка. Воспитывает сына.

Наталья Могилевская – 46-летняя певица родом Киева. Является автором песен, композитором и продюсером. В 2004 году ей присвоили звание Народной артистки Украины. Была замужем дважды – с 2004 по 2005 годы строила отношения с бизнесменом Дмитрием Чалым, а с 2006 по 2011 с бизнесменом Егором Долининым.