На 1+1 объяснили, почему Иванна Онуфрийчук стала ведущей "Танців з зірками" вместо Тины Кароль

Катерина Малай
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На 1+1 объяснили, почему Иванна Онуфрийчук стала ведущей 'Танців з зірками' вместо Тины Кароль

Представители телеканала "1+1" объяснили, почему украинская певица Тина Кароль не стала ведущей талант-шоу "Танці з зірками", а ее место заняла Иванна Онуфрийчук. По их словам, переговоры с артисткой были, но сторонам не удалось договориться.

Они также отрицают, что ее преемница попала в проект с помощью денег. Такой комментарий опубликовало издание ТСН (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Представители "1+1" рассказали, что предлагали Тине поучаствовать в съемках "Танцев", как и в предыдущие годы, но в этот раз переговоры были сложными.

"В этом году мы предложили Тине Кароль роль ведущей на "Танцях з зірками". Однако любое решение – это процесс переговоров. На этот раз они затянулись, в том числе из-за обсуждения финансовых условий артистки, и нам не удалось договориться", – говорится в сообщении.

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Переговоры между Тиной и телеканалом не закончились договоренностью

Также стало известно, почему место певицы взяли именно Иванну Онуфрийчук. Оказалось, что это решение было обусловлено двумя факторами: желанием телезрителей видеть новые талантливые лица и поддержкой выпускников 1+1 media school.

"Учитывая сложность переговоров, а также активный запрос телезрителей на новые лица, мы были рады пригласить в проект новую ведущую из 1+1 media school (курс "Телеведущие") Иванну Онуфрийчук – нам важно поддерживать наших студентов и давать им дорогу в большой мир ТВ".

Иванну Онуфрийчук взяли на шоу не на коммерческой основе

Представители телеканала отмечают, что всего несколько недель назад Тина выразила желание возобновить сотрудничество.

"Отметим, что буквально несколько недель назад Тина Кароль обратилась на канал с предложением возобновить сотрудничество с нашей командой. Сейчас мы в процессе переговоров. Но уже сегодня Тина Кароль появилась на сцене любимого проекта "Голос страны", – рассказали на "1+ 1".

Напомним, что ранее Тина Кароль утверждала, что хотела вести шоу "Танці з зірками" в этом году, однако в последний момент ей сообщили о новой телеведущей, которую якобы взяли на коммерческой основе.

Кратко о звездах:

Тина Кароль – украинская певица и актриса, телеведущая, общественная деятельница. Народная артистка Украины. В прошлом солистка Ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины.

Иванна Онуфрийчук – украинская телеведущая, актриса. 2007 году Онуфрийчук начала карьеру модели и актрисы. Онуфрийчук была лицом обложек журналов "XXL", "TOUCH", "Теленеделя", "Телегид", "MOEVIR" (Франция), также была героиней Vogue Ukraine.

Ранее OBOZREVATEL писал о скандале между Тиной Кароль и музыкальной премией YUNA. Певица обиделась из-за того, что ее отметили только в одной номинации. На критику ответил генеральный продюсер Павел Шилько.

Иванна ОнуфрийчукТина Кароль