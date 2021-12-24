На 1+1 объяснили, почему Иванна Онуфрийчук стала ведущей 'Танців з зірками' вместо Тины Кароль

Представители телеканала "1+1" объяснили, почему украинская певица Тина Кароль не стала ведущей талант-шоу "Танці з зірками", а ее место заняла Иванна Онуфрийчук. По их словам, переговоры с артисткой были, но сторонам не удалось договориться.

Они также отрицают, что ее преемница попала в проект с помощью денег. Такой комментарий опубликовало издание ТСН (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Представители "1+1" рассказали, что предлагали Тине поучаствовать в съемках "Танцев", как и в предыдущие годы, но в этот раз переговоры были сложными.

"В этом году мы предложили Тине Кароль роль ведущей на "Танцях з зірками". Однако любое решение – это процесс переговоров. На этот раз они затянулись, в том числе из-за обсуждения финансовых условий артистки, и нам не удалось договориться", – говорится в сообщении.

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Также стало известно, почему место певицы взяли именно Иванну Онуфрийчук. Оказалось, что это решение было обусловлено двумя факторами: желанием телезрителей видеть новые талантливые лица и поддержкой выпускников 1+1 media school.

"Учитывая сложность переговоров, а также активный запрос телезрителей на новые лица, мы были рады пригласить в проект новую ведущую из 1+1 media school (курс "Телеведущие") Иванну Онуфрийчук – нам важно поддерживать наших студентов и давать им дорогу в большой мир ТВ".

Представители телеканала отмечают, что всего несколько недель назад Тина выразила желание возобновить сотрудничество.

"Отметим, что буквально несколько недель назад Тина Кароль обратилась на канал с предложением возобновить сотрудничество с нашей командой. Сейчас мы в процессе переговоров. Но уже сегодня Тина Кароль появилась на сцене любимого проекта "Голос страны", – рассказали на "1+ 1".

Напомним, что ранее Тина Кароль утверждала, что хотела вести шоу "Танці з зірками" в этом году, однако в последний момент ей сообщили о новой телеведущей, которую якобы взяли на коммерческой основе.

Кратко о звездах:

Тина Кароль – украинская певица и актриса, телеведущая, общественная деятельница. Народная артистка Украины. В прошлом солистка Ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины.

Иванна Онуфрийчук – украинская телеведущая, актриса. 2007 году Онуфрийчук начала карьеру модели и актрисы. Онуфрийчук была лицом обложек журналов "XXL", "TOUCH", "Теленеделя", "Телегид", "MOEVIR" (Франция), также была героиней Vogue Ukraine.

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