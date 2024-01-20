Продал в 10 раз дороже: стала известна судьба скандальных часов, из-за которых Шварценеггер был задержан в аэропорту.

Легендарному актеру "Терминатора" Арнольду Шварценеггеру удалось продать свои драгоценные часы Audemars Pigue, из-за которых его задержали в аэропорту Мюнхена. Во время климатического благотворительного аукциона и ужина в отеле Stanglwirt в австрийском Кицбюэле на украшении актер заработал 270 тысяч евро (11 млн гривен), это в более чем 10 раз дороже первоначальной ценности, которую он объявлял на таможне.

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Стартовая цена составляла 50 тысяч евро (2 млн гривен), сообщает puls24. Во время задержания актер оценивал часы только в 20 тысяч евро (800 тыс. гривен), но, похоже, это скандальное событие подняло драгоценность украшения. Часы были частной собственностью Шварценеггера, тем более что его изготовили специально на заказ для актера. Особенный он тем, что на обратной стороне изображен Шварценеггер в культовой позе с обнаженным торсом и надписью "Arnold Classic", пишет Bild.

Вырученные средства планируют направить на нужды "Климатической инициативы Шварценеггера", которую ежегодно организует "Австрийский всемирный саммит" в мае в Вене, Австрии, в поддержку различных глобальных климатических проектов.

Вместе с часами разыгрывался портрет Арнольда Шварценеггера от художника Криштофа Палашке. Всего во время аукциона было заработано 1,31 млн. евро (53,6 млн. гривен). Изъятые средства планируют потратить на проекты по улучшению климата.

Ранее OBOZ.UA писал:

В аэропорту Мюнхена, Германии, Арнольда Шварценеггера задержали, когда тот направлялся к австрийскому Кицбюэлю на климатический аукцион, чтобы продать часы Audemars Pigue из частной коллекции. Свое украшение актер оценил в 20 тысяч евро. Оказалось, что причиной задержания стала неуплата налога на импортные товары.

Офицер таможни настаивал на том, чтобы часы конфисковали. Но звезду только оштрафовали на 35 тысяч евро.

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