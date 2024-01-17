Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена из-за ценных часов. Фото

Звезду легендарного "Терминатора" Арнольда Шварценеггера на несколько часов задержали в аэропорту Мюнхена в Германии. Актер из Лос-Анджелеса летел на Всемирный климатический саммит в австрийский Кицбюэль, а с собой имел дорогие часы швейцарского бренда Audemars Piguet.

Видео дня

Часы Шварценеггер привез, чтобы продать на аукционе перед официальным началом саммита, сообщает немецкая газета Bild, опубликовавшая фотографию с Арнольдом и двумя работниками таможни. Украшение изготовлено по личному заказу актера, стоимостью около 20 тысяч евро (около 823 тысяч гривен).

Бренд Audemars Piguet производит около 45 000 часов в год, что достаточно мало, имея при этом объем продаж в 1,5 миллиона евро (более 61,6 миллиона гривен). Свое драгоценное украшение неизвестной модели Шварценеггер планировал продать из частной коллекции.

Актер воспринял допрос достаточно спокойно, но, как сообщает Bild, время ожидания понемногу действует ему на нервы. Ведь Арнольд должен был сразу после приземления выехать из Мюнхена в Кицбюэль, но поездка отложилась на неизвестное время. Пропустит ли его таможня вместе с драгоценными часами, пока неизвестно.

Шварценеггер был задержан во время таможенного досмотра. На момент написания материала актер уже несколько часов находился в помещении таможенного контроля в аэропорту. Томас Мастер, представитель главного таможенного офиса в Мюнхене впоследствии заявил, что против актера возбудили уголовное дело по неуплате налогов. Оказалось, что часы должны быть зарегистрированы, ведь подпадают под категорию импорта.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Арнольд Шварценеггер поддерживает украинцев из-за нападения России и, кроме того, что продал права на свою книгу, еще и распространяет украинское издание среди своей аудитории.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!