Братья Борисенки из 'Фабрики звезд' дали первое интервью за долгое время и ответили, почему не пошли воевать: повестка приходила

Исполнители братья Борисенки из Днепра прославились благодаря третьему сезону украинской "Фабрики звезд". Обаятельные близнецы покорили своей харизмой и талантом тысячи фанаток, однако после окончания проекта довольно быстро исчезли с радаров. Впрочем, на днях музыканты дали первое за длительный период отсутствия интервью. В нем они ответили, почему не пошли воевать, несмотря на то, что одному из братьев приходила повестка.

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С Сашей и Вовой пообщался Слава Демин на своем YouTube-канале. В этом году популярным когда-то близнецам исполнится 31 год.

Так, Вова Борисенко признался, что ему приходила повестка, но отправиться на передовую он не может в связи с серьезным редким заболеванием.

"Мне выдали повестку во Львове, я прописан в Днепре. У меня еще есть определенная особенность со здоровьем, которая не дает возможности идти воевать. Меня не берут. У меня эпилептический синдром, это не полный вид эпилепсии. Эпилептический приступ – это когда судорога, у меня были случаи. Я стою на учете у врача", – поделился исполнитель.

Что же касается Александра, то у него со здоровьем, к счастью, все в порядке, однако его, как утверждает сам певец, на фронт не призывали. При этом артист уверяет, что старается способствовать приближению победы в тылу, где видит себя более полезным для Украины, чем на поле боя.

"Сейчас я делаю видеоролики, направленные на новости и OSINT – поиск людей, когда у тебя есть только фотография и имя человека. В этом я чувствую свою полезность", – прокомментировал Саша.

Ранее OBOZREVATEL писал, почему не пошел воевать украинский актер Тарас Цымбалюк. По его словам, он хотел записаться в территориальную оборону в Черкасской области еще в начале полномасштабной войны, но его не взяли. Все подробности – в нашем материале.

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