'Приземлились инопланетяне': Поплавская попыталась высмеять 'НЛО' в Киеве, но опозорилась

Российская актриса Яна Поплавская, поддерживающая геноцид украинцев, не смогла пройти мимо ситуации, которая произошла 19 апреля вечером в Киеве. Как оказалось, наиболее вероятной причиной вспышки над Киевом, по мнению специалистов Государственного космического агентства, является падение метеорита из потока Лирид. Но у путинистки появилась своя версия произошедшего. Она выдала порцию бреда, которую оценили не все.

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В своем Telegram-канале Поплавская отметила, что Киев "достиг успехов в космической программе". Она решила продемонстрировать "остроту ума", написав, что в столице нашей страны приземлился корабль с инопланетянами, чтобы поддержать Зеленского.

"Срочно! Киев достиг успехов в космической программе. В столице Украины приземлился корабль с инопланетянами, чтобы поддержать Зеленского. Первые кадры с места событий. Первый пост стерли пришельцы", – читаем в Telegram актрисы. К слову, она даже прикрепила видео яркой вспышки и "огненного шара" в небе.

Россияне, захотевшие посоревноваться с фанаткой Путина в оригинальности, оставили свои комментарии. Но некоторым такой юмор Яны показался неуместным. Они раскритиковали соотечественницу: "Юмор низкой пробы. Не ожидала", "В общем, вся вселенная с украинцами", "Тут им новое вооружение подвезли?".

Также недавно мы писали, что Поплавская сменила род деятельности и стала прорицательницей. Она предсказала будущее Аллы Пугачевой и Максима Галкина, уверив, что 74-летняя артистка бросит шоумена и вернется в Россию. По ее мнению, исполнительница больше не может терпеть давления мужа и его позицию относительно войны.

Как информировал OBOZREVATEL, под горячую руку Яны Поплавской попал и певец Андрей Данилко. Путинистка вспомнила, что исполнитель был популярным в РФ и отметила – он больше никогда не вернется на российскую сцену. Она также потребовала, чтобы знаменитость ответил за свою позицию.

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