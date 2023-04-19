'Плюешь в лицо': путинистка Поплавская заговорила о востребованности Данилко в РФ и призвала ответить за позицию

Российская актриса и звезда фильма "Красная шапочка" Яна Поплавская, яро поддерживающая путинский режим, решила перемыть кости украинскому певцу Андрею Данилко. Она утверждает, что артист, которого так любили в РФ, сам выбрал сторону Украины, потому ему нет прощения и места на сцене в стране-агрессоре.

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Как заявила Поплавская пропагандистским СМИ, позиция – самое главное для взрослого человека, и если Верка Сердючка высказала свое мнение, то должна быть ответственна за свои слова. Фанатка Путина выдала: Данилко "переобулся на ходу".

"Для меня очевидно: если ты за свою позицию отвечаешь, то должен за нее бороться и страдать. Именно это я могу сказать о Данилко. Это же взрослый, вполне сложившийся человек. Ему почти 50 лет. Это не подросток, которого "мотает". И вот эти люди обнаружили, что там они не нужны. Совсем. А кушать хочется! И они решили ломануться обратно. И переобуваются сейчас на ходу так, что тапочки в воздух летят", – поделилась своими абсурдными мыслями россиянка.

Она уверена, что некоторые украинские артисты после окончания войны обязательно попросятся обратно в Российскую Федерацию, наживаться на ее согражданах. А так как люди в стране-террористе добрые, они примут их. Поплавская крайне возмущена такому прогнозу и требует уважительного отношения к российскому народу.

"Ребят, вы открывали рты, вы осознанно формулировали свои мысли. А теперь что? Возьмите нас обратно? Люди у нас добрые, я имею в виду простой народ. А кто такой простой народ? Это их зрители... И что же ты плюешь им в лицо, что же ты гадишь? А потом говоришь, что тебя неправильно поняли", – резюмировала актриса.

Недавно OBOZREVATEL рассказал, что Андрею Данилко запретили выехать в США и Канаду, где у него был запланирован гастрольный тур. Знаменитость обратился к поклонникам, заверив, что концерты состоятся, но будут перенесены на осень. Чтобы узнать подробности – читайте наш материал.

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