'Осуждает Галкина': путинистка Поплавская заявила, что Пугачева разведется с мужем и вернется в РФ

Российская актриса Яна Поплавская, которая восторгается кремлевским режимом, до сих пор не может смириться, что Алла Пугачева выбрала сторону Украины. Путинистка почувствовала себя прорицательницей и предсказала будущее Примадонны. Она уверена, 74-летняя артистка устала от давления Галкина, потому в скором времени разведется с ним и вернется в Россию.

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Данную информацию передают пропагандистские СМИ. Поплавская считает, что муж Пугачевой, который постоянно глумится над властью и простыми россиянами, никогда не сможет загладить свою вину. Но вот певица остается в стороне от скандалов и колкостей, потому может продолжить жить на родине.

"Алла Борисовна отречется от Галкина. Заявит, что они стали совершенно разными людьми, что она не разделяет его ненависти к России и даже глубоко осуждает. А потому разводится с предателем, который ввел ее в заблуждение и подставил перед всем честным народом", – выдала свои фантазии звезда фильма "Красная шапочка".

Более того, актриса уверена, в России уже готовят почву для возвращения Аллы Пугачевой. Поплавская обратила внимание, что знаменитость не высмеивает российских политиков и вполне спокойно относится к войне в нашей стране. Исполнительница в Израиле воспитывает детей, следит за хозяйством и проводит время с друзьями, описывает будни звезды фанатка Путина.

"Приближенные к семье артисты вовсю нахваливают Пугачеву и называют ее достоянием страны. Мол, россияне должны иметь совесть и помнить, кто для них Примадонна. И даже в Госдуме грозят пальчиком господину Бородину, чтобы не смел травить А. Б.", – высказалась Поплавская.

Напомним, недавно OBOZREVATEL писал, что Яна Поплавская "прошлась" по украинскому певцу Андрею Данилко. Она призвала артиста ответить за свою позицию и подчеркнула, что его больше не будут ждать с концертами в Российской Федерации. Актриса уверена – Данилко потеряет огромные заработки, лишившись концертов в стране-террористе, так как тут его очень любили.

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