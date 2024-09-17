'Привозили чемодан денег': Анжелика Рудницкая поразила, как россияне пытались купить место в 'Территории А' и что предлагали взамен

Украинская певица и глава "Территории А" Анжелика Рудницкая поразила, как россияне хотели заполонить своим продуктом отечественный музыкальный рынок. Она поделилась, что артисты РФ откровенно пытались купить место в хит-параде, предлагая большие суммы денег.

Видео дня

Об этом знаменитость рассказала в интервью на Youtube-канале "Той день коли". Исполнительница отметила: в те времена в нашем инфопространстве стало появляться навязанное мнение о том, что весь контент России качественный, а украиноязычный – нет.

"К нам в хит-парад постоянно обращались российские лейблы, продюсеры артисты, которые говорили не просто: "Покажите мой клип", нет, у них иной подход. Они привозят с собой чемодан денег и говорят: "Смотрите, вы будете получать каждый месяц деньги в достаточном количестве. А кроме денег, достаточно качественного материала", – вспомнила певица.

По словам Анжелики Рудницкой, деятели культуры страны-агрессора уверяли, что они заполнят эфир абсолютно разной музыкой: для старшего поколения, для женщин, для молодежи, хип-хоп и так далее. Они пытались разными способами продать свой продукт.

"Скажите, что вас больше интересует, мы можем создать для вас специальный проект. У них уже была налажена система. То есть когда наши между собой чесались: кто круче и на каком канале его больше показали, там была уже целая система", – рассказала глава "Территории А".

Певица призналась, что после многократных отказов россиянам стала замечать их клипы на других каналах. Она поняла, что от больших денег отказались не все.

"Тогда навязывалось такое мнение, что все русскоязычное – это качественно, а все украинское – не качественно. Один тогдашний телеведущий и продюсер говорил: Зачем вы этими украинскими артистами занимаетесь, это же село", – рассказала исполнительница.

Ранее OBOZ.UA писал, что известная телеведущая Анжелика Рудницкая рассказала об "переобувшихся украинских" артистах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!