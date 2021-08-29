Притула на годовщину свадьбы показал редкое фото с женой

Украинский актер и комик Сергей Притула опубликовал редкий совместный кадр со своей супругой Екатериной. В честь годовщины свадьбы артист в соцсети трогательно поздравил возлюбленную.

Так, на официальной странице в Instagram Притула показал кадр с женой во время полета на вертолете – пара решила экстремально отметить шестую годовщину свадьбы. На снимке супруги нежно улыбались в камеру в кабине вертолета, а на заднем фоне виднелась природа Киева.

"С момента, как мы с Екатериной поставили свои подписи в ЗАГСе города Львова, прошло 6 лет. С тех пор мы успели увидеть мир, переехать в семейное гнездышко, поработать над совместными проектами в области ТВ и основали благотворительный фонд! А, главное, за это время наша семья пополнилась Соломией и Стефанией! 6 лет, полет отличный! Продолжаем набирать высоту", – подписал чувственный кадр Сергей.

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Отметим, что брак с Екатериной у Сергея Притула уже второй. Ранее ведущий был женат на Юлии Андрийчук. От первого брака у него есть сын Дмитрий, который родился в 2008 году.

Коротко о знаменитости:

Сергей Притула – украинский телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", экс-ведущий утреннего шоу "Подъем" и талант-шоу "Украина слезам не верит" на Новом канале, ведущий "Педан-Притула шоу", пост-шоу "Страсти по ревизору", "Кто сверху?".

Второй раз Притула женился в 2015, а в 2017 на свет появилась дочь Соломия. В мае этого года он стал отцом в третий раз – у него родилась дочь Стефания.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Маша Ефросинина с чашкой кофе внезапно прервала прямой эфир Сергея Притулы. В момент, когда он выступал на одном из украинских телеканалов, Ефросинина принесла ему горячий напиток, не подозревая о трансляции.