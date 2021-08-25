Маша Ефросинина с чашкой кофе внезапно прервала прямой эфир Сергея Притулы. Видео

Популярная украинская ведущая Маша Ефросинина неожиданно прервала прямой эфир своего коллеги Сергея Притулы. В момент, когда он выступал на одном из украинских телеканалов, Ефросинина принесла ему чашку кофе, не подозревая о трансляции.

Курьез произошел, когда Сергей Притула рассказывал о своих впечатлениях от Марша защитников в Киеве. Соответствующее видео опубликовали в Twitter (чтобы посмотреть видео доскрольте новость до конца).

"А с кем это ты там разговариваешь, Сереж? Твой кофе, — сказала Ефросинина и обратилась к ведущим. — Приветствую! А это прямой эфир? Простите! Поздравляю с Днем Независимости!".

Коротко о знаменитостях:

Видео дня

Маша Ефросинина – телеведущая, актриса, общественный деятель, идейный вдохновитель серии благотворительных мероприятий Charity weekend, почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

Сергей Притула – актер, комик, телеведущий, сопродюсер скетч-шоу "Фана Юкрайна", ведущий украинского национального отбора на Евровидение. Также Притула активно занимается волонтерской деятельностью, собирает материальную помощь от неравнодушных граждан.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Маша Ефросинина поделилась с поклонниками серией снимков, на которых продемонстрировала свою фигуру в откровенном наряде.