Как сейчас выглядят дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Фото

23 апреля свой 3-тий день рождения отмечает принц Луи Кембриджский. По традиции королевская семья делится новыми снимками именинника.

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон воспитывают троих детей. OBOZREVATEL вспомнил как выглядят самые младшие наследники Британской монархии.

На новом фото радостный принц Луи катается на двухколесном велосипеде.

Луи является третьим ребенком герцога Уильяма и герцогини Кейт.

Первенец принца Уильяма и Кейт Миддлтон растет сорванцом, родители даже дали ему прозвище "маленький бандит".

Старшему принцу Джорджу сейчас 7 лет, он является третьим в очереди на королевский престол.

Принцесса Шарлотта – средняя дочь Уильяма и Кейт. Девочке сейчас 5 лет.

Шарлотта с братьями с детства изучают испанский язык.

Шарлотта часто попадает в объектив фотографов во время детских шалостей.

Семья герцогов Кембриджских живет в Кенсингтонском замке в западной части Лондона.

Недавно в соцсетях герцоги поделились архивными фото правнуков Елизаветы II и принца Филиппа.

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