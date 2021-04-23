Как сейчас выглядят дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Люди
3 минуты
4,8 т.
Кейт Миддлтон собственноручно делает официальные портреты детей

23 апреля свой 3-тий день рождения отмечает принц Луи Кембриджский. По традиции королевская семья делится новыми снимками именинника.

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон воспитывают троих детей. OBOZREVATEL вспомнил как выглядят самые младшие наследники Британской монархии.

На новом фото радостный принц Луи катается на двухколесном велосипеде.

Герцоги Кембриджские поделились новым снимком именинника.

Луи является третьим ребенком герцога Уильяма и герцогини Кейт.

Семья принца Уильяма на рождественской вечеринке в 2020 году.

Первенец принца Уильяма и Кейт Миддлтон растет сорванцом, родители даже дали ему прозвище "маленький бандит".

7-летний Джордж посетил с родителями рождественский спектакль.

Старшему принцу Джорджу сейчас 7 лет, он является третьим в очереди на королевский престол.

Королевская семья нередко делится кадрами из жизни принца

Принцесса Шарлотта – средняя дочь Уильяма и Кейт. Девочке сейчас 5 лет.

Родители поделились фотографиями принцессы Шарлотты в честь ее дня рождения.

Шарлотта с братьями с детства изучают испанский язык.

Принцесса Шарлотта растет настоящим руководителем со строгим характером.

Шарлотта часто попадает в объектив фотографов во время детских шалостей.

Принцесса рядом с мамой и младшим братом

Семья герцогов Кембриджских живет в Кенсингтонском замке в западной части Лондона.

Рождественская открытка от Кейт Миддлтон, герцога Уильяма и их детей.

Недавно в соцсетях герцоги поделились архивными фото правнуков Елизаветы II и принца Филиппа.

Королева и принц Филипп позируют на семейном фото в 2018 году

Ранее OBOZREVATEL писал:

ВеликобританияЕлизавета IIпринц Джорджпринцесса ШарлоттаПринц Уильямпринц ФилиппКейт Миддлтон