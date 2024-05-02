'Его добила война'. Известная украинская телеведущая рассказала об огромной трагедии в своей семье

Телеведущая Тала Калатай на днях понесла большую потерю – неожиданно умер ее отец Андрей, которому было всего 62 года. Артистка, которая с детьми нашла временное убежище от войны в Норвегии, срочно приехала в Киев провести в последний путь родного человека.

В интервью OBOZ.UA Калатай рассказала, что ее отец, который родился и вырос в Краснодоне Луганской области, который сейчас оккупирован, очень больно переживал все, что связано с войной. И перед уходом делился с дочерью предчувствиями, что никогда не попадет в родной городок.

"Он был необыкновенным человеком, – говорит Тала Калатай. – Играл почти на всех музыкальных инструментах, испытывал невероятное чувство юмора. Был невероятно крутым другом для моего брата. Тот увлекается много лет велосипедным спортом, и папа часто ездил с ним. Возвращаясь со смехом, "жаловался" нам: "Надо было вторую дочь рожать, а не сына". Конечно, уставал, однако снова и снова садился на велосипед".

"Он очень любил людей, имел огромное количество друзей, – продолжает Тала. – Его пришли провожать в Киеве столько людей всех возрастов, что мы удивлялись. Теперь я поняла, с кем я его так часто делила. Он всем помогал, всех поддерживал. Для многих людей его смерть стала огромной утратой. Папа родом из Краснодона Луганской области, который ныне оккупированный. Там похоронены его родители. Думаю, что война его и добила – не выдержало сердце. Он очень за все это переживал. Когда недавно разговаривала с ним по телефону, вспомнили об оккупации, сказал: "Я уже, наверное, никогда на могилы к маме с папой не попаду". А я: "Ну, папа! Освободим мы твою Луганскую область – и поедешь".

"Когда мне по телефону сообщили о его внезапной смерти, я в чем стояла, в той одежде и поехала в Киев, – добавляет Тала. – Дети остались с подругой, потом приехала побыть с ними старшая дочь из Германии. Сейчас они с моим бывшим мужем, папой моих старших детей – он вызвался помочь… Папа планировал ко мне приехать на театральные выступления, запланированные в мае по Европе. Думаю, что в Праге, где состоится постановка на мой день рождения, точно было бы. Спектакль на свой день рождения я посвящу папе…".

Полное интервью с Талой Калатай читайте здесь.

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