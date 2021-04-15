Принцесса Евгения трогательно почтила память дедушки Филиппа. Фото

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Евгения почтила память дедушки, принца Филиппа, который умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Девушка вспомнила все приятные моменты с герцогом Эдинбургским.

Соответствующий пост Евгения опубликовала на своей странице в Instagram, а также поделилась несколькими фото с любимым дедушкой (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, принцесса написала, что за принцем Филиппом все очень скучают и люди помнят, как сидели рядом с ним за ужином или однажды пожали ему руку. Также многим запомнилась награда DofE – премия принца Филиппа, которую вручают молодежи за разные заслуги.

"Я помню, как училась готовить, рисовать, как читать. Я помню, как смеялась над вашими шутками и расспрашивала о вашей яркой жизни и службе на флоте. Я помню, как сжигала сосиски, а вы кинулись ко мне спасать положение. Я помню ваши руки, ваш смех и ваше любимое пиво", – отметила принцесса Евгения.

Девушка добавила, что о Филиппе будут помнить и его дети, и внуки, и правнуки. Кроме того, принцесса поблагодарила дедушку за преданность и любовь ко всем окружающим, а особенно к Елизавете II.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, принц Чарльз поделился в сети роликом, на котором показал всю жизнь и работу своего отца, принца Филиппа. На протяжении своей жизни принц Филипп был связан с 992 организациями в таких областях, как технологии, сохранение природы, образование и благополучие молодежи.