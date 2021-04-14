Принц Чарльз трогательно почтил память отца Филиппа. Видео

Принц Чарльз поделился в сети роликом, на котором показал всю жизнь и работу своего отца, принца Филиппа, который умер 9 апреля в возрасте 99 лет.

Соответствующее видео он опубликовал на странице в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца), отметив, что на протяжении своей жизни принц Филипп был связан с 992 организациями в таких областях как технологии, сохранение природы, образование и благополучие молодежи.

Так, в ролике герцог изображен как при исполнении служебных обязанностей, так и в более непринужденной обстановке со своими детьми. На первом кадре королева и Филипп запечатлены с молодым принцем Чарльзом и принцессой Анной в Балморале в 1953 году.

Еще одно фото показывает, как герцог Эдинбургский готовится покинуть Лондон для участия в 36-тысячном турне Содружества в 1956 году, а 7-летний принц Чарльз указывает на что-то в самолете.

На следующем снимке улыбающаяся Елизавета II сидит рядом с Филиппом, возвращаясь в Букингемский дворец в 2010 году.

Кроме того, на одном из кадров герцог Эдинбургский изображен с двухлетним Чарльзом, держась за руки в 1951 году. А на другом фото показаны принцесса Анна и принц Чарльз с отцом в Виндзорском парке в 1956 году.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, старший сын королевы Великобритании Елизаветы II и ее мужа герцога Эдинбургского принц Чарльз выступил с трогательным обращением после смерти отца. Он поблагодарил всех за огромную поддержку и теплые слова.