Принцеса Євгенія зворушливо вшанувала пам'ять дідуся Філіппа. Фото

Онучка королеви Великобританії Єлизавети II принцеса Євгенія вшанувала пам'ять дідуся, принца Філіпа, який помер 9 квітня у віці 99 років. Дівчина пригадала всі приємні моменти з герцогом Единбурзьким.

Відповідний пост Євгенія опублікувала на своїй сторінці в Instagram, а також поділилася кількома фото з улюбленим дідусем (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, принцеса написала, що за принцом Філіпом усі дуже сумують і люди пам'ятають, як сиділи поруч з ним за вечерею або одного разу потиснули йому руку. Також багатьом запам'яталася нагорода DofE – премія принца Філіпа, яку вручають молоді за різні заслуги.

"Я пам'ятаю, як вчилася готувати, малювати, як читати. Я пам'ятаю, як сміялася над вашими жартами і розпитувала про ваше яскраве життя і службу на флоті. Я пам'ятаю, як спалювала сосиски, а ви кинулися до мене рятувати становище. Я пам'ятаю ваші руки, ваш сміх і ваше улюблене пиво", – зазначила принцеса Євгенія.

Дівчина додала, що про Філіпа будуть пам'ятати і його діти, і внуки, і правнуки. Крім того, принцеса подякувала дідусю за відданість і любов до всіх оточуючих, а особливо до Єлизавети II.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, принц Чарльз поділився в мережі роликом, на якому показав все життя і роботу свого батька, принца Філіпа. Протягом свого життя принц Філіп був пов'язаний з 992 організаціями в таких областях, як технології, збереження природи, освіта і благополуччя молоді.