Внучки королевы Елизаветы II удивили схожестью: обнародованы детские фото

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II – принцесса Евгения – опубликовала архивные снимки со своей сестрой Беатрис. Таким образом она решила поздравить ее с днем рождения.

На кадрах видно, как девушки вместе путешествовали и делали селфи. Соответствующий пост принцесса Евгения разместила на странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

8 августа принцессе Беатрис исполнилось 33 года. В честь этого Евгения показала снимки из юности с родной сестрой. На них видно, что девушки любительницы путешествовать, фотографироваться и хорошо проводить время с близкими.

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"Поздравляю с днем рождения мою старшую сестру. Беатрис, ты невероятная, и я обожаю смотреть, какая ты смелая и искренняя", – трогательно подписала фото принцесса Евгения.

Коротко о знаменитостях:

Беатриса Елизавета Мария Йоркская – принцесса, член королевской семьи Великобритании. Старшая дочь Эндрю, герцога Йоркского, второго сына королевы Елизаветы II, и Сары, герцогини Йоркской.

Принцесса Евгения – член британской королевской семьи, младшая дочь принца Эндрю, герцога Йоркского, и Сары Фергюсон, герцогини Йоркской, родная внучка королевы Елизаветы II, девятая в очереди на британский престол.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 31-летняя принцесса Евгения поделилась с поклонниками фото, на котором позировала со своим пятимесячным сыном Августом. Мама и малыш были запечатлены во время прогулки.