Принцесса Диана очень разозлилась. Елизавета II отправила леди Ди письмо от руки после интервью 1995 года

Осенью 1995 года принцесса Диана дала скандальное интервью Panorama о супружеских изменах принца Чарльза. Спустя несколько недель после этого она получила рукописное письмо от королевы Великобритании Елизаветы ІІ, которое ее сильно разозлило.

Как пишет Mirror, в беседе с Мартином Баширом леди Ди произнесла знаменитую фразу "в этом браке нас было трое", имея в виду Чарльза и его многолетнюю любовь Камиллу. Это интервью просмотрели 22,8 миллиона зрителей. А у королевской семьи оно вызвало огромное смущение. Особенно Виндзоров поразили слова принцессы Дианы, что монархия отчаянно нуждается в модернизации, и то, что она назвала семью супруга "врагом".

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Широкая публика встала на сторону леди Ди, и королева без задержки ответила на ее слова.

"Я посоветовалась с архиепископом Кентерберийским, с премьер-министром и, конечно же, с Чарльзом, и мы решили, что лучший выход для вас – развод", – написала Елизавета ІІ.

Это привело принцессу Диану в ярость, так как ее вынуждали согласиться на развод, несмотря на то, что она этого не хотела.

"Какое богатство! Им решать, развожусь ли я!" – ответила леди Ди своему дворецкому Полу Барреллу.

Буквально через несколько дней после этого Букингемский дворец официально объявил о разводе.

"Рассмотрев нынешнюю ситуацию, королева высказала свое мнение, поддержанное герцогом Эдинбургским, о желательности скорейшего развода", – было сказано в заявлении.

Как известно, 28 августа 1996 года брак был официально расторгнут, а принц Чарльз и принцесса Диана разделили опеку над сыновьями – принцами Уильямом и Гарри.

Леди Ди получила единовременную выплату в размере 17 миллионов фунтов стерлингов (22,5 млн долларов), а также 350 000 фунтов стерлингов (463 тыс. долларов) в год на содержание ее личного кабинета. Кроме этого, ей разрешили оставить свои апартаменты в Кенсингтонском дворце.

Однако титула Ее Королевского Высочества бывшая жена принца Чарльза была лишена и вскоре стала известна как Диана, принцесса Уэльская.

Уже после ее смерти интервью Башира подверглось критике. Лорд Дайсон провел расследование, которое показало, что он использовал обманные меры, чтобы обеспечить беседу с принцессой.

Коротко о личности:

Принцесса Уэльская Диана – первая жена принца Чарльза. Родилась 1 июля 1961 года в королевском владении Сендригем в Норфолке. Брак Леди Ди и принца продлился 15 лет, до 1996-го. В 1997 году в возрасте 36 лет она погибла в ДТП, которое произошло в Париже.

Елизавета Александра Мария – самый долгопребывающий на службе монарх в истории. Королева правит Великобританией семь десятилетий. Родилась 21 апреля 1926 года в резиденции графа Стратмор в лондонском районе Мейфэр на Брютон-стрит.

Как сообщал OBOZREVATEL, принцесса Диана носила на руке двое часов. Одни свои, другие – принца Чарльза. Спустя десятки лет стала известна тайна таких аксессуаров.