Почему до свадьбы принцесса Диана носила на руке двое часов. Раскрыт секрет нашумевших фото

Перед свадьбой с наследником королевского престола Великобритании принцем Чарльзом леди Диана Спенсер носила на руке двое часов. Однажды на публике невесту будущего короля запечатлели фотографы, и эти кадры активно транслировались в газетах.

Как пишет Мarie Сlaire, принцесса Уэльская не шла на поводу у монаршей семьи и часто раздвигала границы дозволенного. Она нередко выбирала уникальные вещи и еще до свадьбы демонстрировала личные модные тренды.

На одном из фото 1981 года, когда леди Ди еще не было 20 лет, внимание публики привлекли ее аксессуары. На одной руке был металлический браслет, а на другой – сразу двое наручных часов.

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Позже выяснилось, что нежные золотые часы принадлежали ей, а другие – с толстым коричневым кожаным ремешком – Чарльзу.

Мисс Спенсер надела аксессуар своего возлюбленного, пока он играл в поло.

В СМИ этот жест сравнили со средневековой традицией. Речь идет о том, что рыцарь привязывал дамский платок к своему шлему в качестве талисмана удачи.

Стоит отметить, что позже леди Ди повторила свой трюк на таком же матче по поло в 1983 году.

Также известно, что Диана носила часы Tank от Cartier. Аксессуар, который бренд начал выпускать в 1922 году, ей подарил отец на день рождения. Леди Ди не расставалась с ними и в замужестве.

Позже эти часы достались ее сыну принцу Гарри. Герцог Сассекский передал аксессуар своей супруге Меган Маркл.

Как сообщал OBOZREVATEL, у принцессы Дианы был лайфхак, который позволял ей быстро успокоить детей.