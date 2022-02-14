Почему Камилла подходит принцу Чарльзу больше, чем принцесса Диана. Астролог леди Ди дала пояснение

Британский астролог Дебби Франк, которая в течение восьми лет работала с принцессой Дианой, говорит, что у обеих жен принца Чарльза – герцогини Корнуолльской Камиллы и леди Ди один и тот же водный знак – Рак. Однако несмотря на это, у них есть кардинальное отличие, благодаря которому вторая супруга принца Уэльского и превзошла свою предшественницу.

По словам Франк, то, что герцогиня Корнуолльская станет королевой-консортом, когда принц Чарльз вступит на престол, написано звездами. Как и то, что его судьба заключалась в том, чтобы стать королем именно в браке с Камиллой, пишет Daily Мail.

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Астролог говорит, что у герцогини Корнуолльской есть сильное влияние в получении трона, потому что она всегда умела занимать эту должность. Что было не дано принцессе Уэльской.

Также Франк утверждает, что Камилла никогда не искала внимания публики. А вот леди Ди наоборот была слишком чувствительна к своему положению и изо всех сил пыталась управлять эмоциями. У герцогини Корнуолльской в этом не было необходимости, так как она эмоционально умна, знает, что нужно людям, и ей нравится подпитывать их.

"Чарльз и Диана, Скорпион и Рак – водные знаки. Но лунный знак Чарльза – Телец, что делает его упрямым, а также дарит любовь к Земле и природе. Ваш лунный знак представляет вашу эмоциональную, личную сторону, в то время как солнечный знак – это внешняя личность, то, что видит мир. В отношениях очень важно иметь совместимые лунные знаки, но у Дианы была Луна в Водолее, что делало ее свободной и открытой", – добавила астролог.

Франк говорит, что на Камиллу сильно повлияло выравнивание Солнца, Луны, Венеры и Меркурия в Раке. Июль 1947 года, когда она родилась, считается в астрологии скрытым периодом. Поэтому в то время, как Чарльз чувствует себя неправильно понятым миром, скрытная жена помогает ему это пережить.

В этом мужу не могла поспособствовать экстравертная и веселая принцесса Диана.

"Диана была страстной и напряженной, что ясно видно в ее графике. Марс, планета ее силы и драйва, близок к Плутону и Урану, что делало леди Ди эмоционально напряженной и мешало справляться с этими чувствами. У Камиллы более спокойный характер, в то время как ее внимание сосредоточено на муже, она любит говорить с людьми о простых вещах – нет подписи истерики! Она более сдержанна и соблюдает протокол", – говорит Франк.

Именно в этом заключается секрет Камиллы – второй жены принца Чарльза, которая благодаря своей идеальной поддержке и бесконечной заботе превзошла младшую за него на 13 лет первую супругу.

Коротко о королевских личностях:

Камилла (урожд. Камилла Размари Шанд) – вторая супруга (с 9 апреля 2005-го) Чарльза, принца Уэльского, наследника британского престола. После свадьбы получила все соответствующие титулы, включая и принцессы Уэльской, однако предпочитает использовать титул герцогини Корнуолльской. Родилась 17 июля 1947 года в Лондоне.

Принцесса Уэльская Диана – первая жена принца Чарльза. Родилась 1 июля 1961 года в королевском владении Сендригем в Норфолке. Брак леди Ди и принца продлился 15 лет, до 1996-го. В 1997 году в возрасте 36 лет она погибла в ДТП, которое произошло в Париже.

Принц Чарльз – 73-летний старший сын королевы Великобритании Елизаветы II и ее супруга принца Филиппа. Наследник британского престола, фельдмаршал, адмирал флота и маршал Королевских ВВС Великобритании.

Как сообщал OBOZREVATEL, Камилла получит корону королевы-матери 1937 года с легендарным бриллиантом "Кохинур".