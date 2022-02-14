Почему Камилла подходит принцу Чарльзу больше, чем принцесса Диана. Астролог леди Ди дала пояснение

Ульяна Виноградова
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Почему Камилла подходит принцу Чарльзу больше, чем принцесса Диана. Астролог леди Ди дала пояснение

Британский астролог Дебби Франк, которая в течение восьми лет работала с принцессой Дианой, говорит, что у обеих жен принца Чарльзагерцогини Корнуолльской Камиллы и леди Ди один и тот же водный знак – Рак. Однако несмотря на это, у них есть кардинальное отличие, благодаря которому вторая супруга принца Уэльского и превзошла свою предшественницу.

По словам Франк, то, что герцогиня Корнуолльская станет королевой-консортом, когда принц Чарльз вступит на престол, написано звездами. Как и то, что его судьба заключалась в том, чтобы стать королем именно в браке с Камиллой, пишет Daily Мail.

Принц Уэльский ощущает поддержку в Камилле.
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Астролог говорит, что у герцогини Корнуолльской есть сильное влияние в получении трона, потому что она всегда умела занимать эту должность. Что было не дано принцессе Уэльской.

Принц Чарльз считает, что общество его не понимает.

Также Франк утверждает, что Камилла никогда не искала внимания публики. А вот леди Ди наоборот была слишком чувствительна к своему положению и изо всех сил пыталась управлять эмоциями. У герцогини Корнуолльской в этом не было необходимости, так как она эмоционально умна, знает, что нужно людям, и ей нравится подпитывать их.

Камилла родилась в скрытый в астрологии период.

"Чарльз и Диана, Скорпион и Рак – водные знаки. Но лунный знак Чарльза – Телец, что делает его упрямым, а также дарит любовь к Земле и природе. Ваш лунный знак представляет вашу эмоциональную, личную сторону, в то время как солнечный знак – это внешняя личность, то, что видит мир. В отношениях очень важно иметь совместимые лунные знаки, но у Дианы была Луна в Водолее, что делало ее свободной и открытой", – добавила астролог.

Леди Ди была очень веселой.

Франк говорит, что на Камиллу сильно повлияло выравнивание Солнца, Луны, Венеры и Меркурия в Раке. Июль 1947 года, когда она родилась, считается в астрологии скрытым периодом. Поэтому в то время, как Чарльз чувствует себя неправильно понятым миром, скрытная жена помогает ему это пережить.

Герцогиня Корнуолльская умеет управлять своими эмоциями.

В этом мужу не могла поспособствовать экстравертная и веселая принцесса Диана.

"Диана была страстной и напряженной, что ясно видно в ее графике. Марс, планета ее силы и драйва, близок к Плутону и Урану, что делало леди Ди эмоционально напряженной и мешало справляться с этими чувствами. У Камиллы более спокойный характер, в то время как ее внимание сосредоточено на муже, она любит говорить с людьми о простых вещах – нет подписи истерики! Она более сдержанна и соблюдает протокол", – говорит Франк.

Принцесса Диана была экстравертом.

Именно в этом заключается секрет Камиллы – второй жены принца Чарльза, которая благодаря своей идеальной поддержке и бесконечной заботе превзошла младшую за него на 13 лет первую супругу.

Камилла покорила принца Чарльза своей заботой

Коротко о королевских личностях:

  • Камилла (урожд. Камилла Размари Шанд) – вторая супруга (с 9 апреля 2005-го) Чарльза, принца Уэльского, наследника британского престола. После свадьбы получила все соответствующие титулы, включая и принцессы Уэльской, однако предпочитает использовать титул герцогини Корнуолльской. Родилась 17 июля 1947 года в Лондоне.

  • Принцесса Уэльская Диана – первая жена принца Чарльза. Родилась 1 июля 1961 года в королевском владении Сендригем в Норфолке. Брак леди Ди и принца продлился 15 лет, до 1996-го. В 1997 году в возрасте 36 лет она погибла в ДТП, которое произошло в Париже.

  • Принц Чарльз – 73-летний старший сын королевы Великобритании Елизаветы II и ее супруга принца Филиппа. Наследник британского престола, фельдмаршал, адмирал флота и маршал Королевских ВВС Великобритании.

Как сообщал OBOZREVATEL, Камилла получит корону королевы-матери 1937 года с легендарным бриллиантом "Кохинур".

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