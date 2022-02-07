Камилла получит корону королевы-матери 1937 года с легендарным бриллиантом 'Кохинур'. Почему его назвали проклятым

Во время празднования 70-летия своего пребывания на престоле королева Великобритании Елизавета II заявила, что вторая супруга принца Чарльза Камилла будет носить титул королевы-консорта, когда ее муж взойдет на престол. Кроме того, герцогиня Корнуолльская получит бесценную корону королевы-матери. В платиновой оправе, инкрустированной 2800 бриллиантами, находится драгоценный камень "Кохинур", который считается проклятым.

Легендарная корона принадлежала Елизавете Боуз-Лайон, пишет Daily Mail. Она была создана для коронации ее мужа – британского короля Георга VI – в 1937 году. История же "проклятого" алмаза прослеживается еще с 1300 года. OBOZREVATEL собрал интересную информацию о бриллианте, обладающем дурной славой.

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Драгоценный камень весом 186 каратов несколько веков служил украшением тюрбана раджей из династии государства Малвы в Северной Индии, а позже перешел к потомкам Тамерлана, когда власть Великих Моголов распространилась на всю Индию.

Индийское пророчество гласит, что обладатель этого бриллианта может заполучить всемирную власть, но он также познает все его беды. Противостоять проклятию сможет только Бог или владелица-женщина. В переводе с хинди "Кохинур" означает "Гора света". Он попал на территорию Англии из сокровищницы Лахора и предназначался в качестве подарка королеве Виктории.

В 17 веке бриллиант стал украшением знаменитого золотого "Павлиньего трона". Его создали для правления падишаха Империи Бабуридов – "Повелителя мира" Шах-Джахана. Однако один из его сыновей, насмотревший на сияние "Кохинура", сошел с ума. Он был уверен, что камень принесет ему великое могущество, поэтому совершил переворот, убил братьев и заточил отца в тюрьму.

В 18 веке драгоценностью завладел персидский шах Надир. Бриллиант достался ему путем обмана, но уже через несколько лет он столкнулся с большими бедами: предательством, заговорами, безумием.

Каждый новый хозяин "Кохинура" получал в придачу страдания и смерть. Последним его обладателем в Индии стал махараджа Пенджаба Ранджит Сингх. Зная о пугающей репутации украшения, правитель решил его уничтожить. Однако этому так и не суждено было случиться – индийский князь скоропостижно скончался от неожиданного тяжелого заболевания. В Пенджабе начали происходить страшные вещи: война, анархия, а в итоге и распад империи.

После всех этих событий, в 1852 году, "Кохинур" оказался в руках британцев. А с 1902-го – его вставляют в королевские короны, которые носят исключительно женщины.

В начале декабря 2015 года группа индийских граждан подавала иск к Великобритании о возвращении "Кохинура". По их мнению, драгоценный камень был незаконно вывезен британцами из Индии. Ранее с требованием вернуть бриллиант выступал пакистанский адвокат Джавад Икбал Джафри, который подал в суд на британскую королеву Елизавету II. Его иск был отклонен.

Напомним, когда принц Чарльз займет престол после смерти своей матери и станет королем, его вторая жена Камилла будет именоваться "королевой" и получит бесценную корону королевы-матери.

Коротко о личностях:

Елизавета Александра Мария – самый долгопребывающий на службе монарх в истории. Королева правит Британией семь десятилетий. Родилась 21 апреля 1926 года в резиденции графа Стратмор в лондонском районе Мейфэр на Брютон-стрит.

Камилла (урожд. Камилла Размари Шанд) – вторая супруга (с 9 апреля 2005-го) Чарльза, принца Уэльского, наследника британского престола. После свадьбы получила все соответствующие титулы, включая и принцессы Уэльской, однако предпочитает использовать титул герцогини Корнуолльской. Родилась 17 июля 1947 года в Лондоне.

Ранее OBOZREVATEL писал, что герцогиня Корнуолльская Камилла в ближайшие месяцы займет пост королевской покровительницы Национального театра, который супруга принца Гарри Меган Маркл "отобрала" у нее, когда вышла замуж в 2018 году.