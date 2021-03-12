Раскрыта история легендарного 'платья мести' принцессы Дианы

Принцесса Диана появилась в откровенном черном наряде с открытой линией плеч на благотворительном вечере в 1994 году из-за признания своего мужа принца Чарльза в измене. Так, образ вошел в историю как "платье мести".

Как стало известно, в тот вечер леди Ди нарушила все королевские протоколы. Об этом пишет издание Vogue Italia (фото можно посмотреть ниже).

Так, длина платья принцессы была выше колена, а также наряд имел глубокое декольте. Кроме того, Диана появилась на публике на высоких каблуках. Отмечается, что все это было категорически запрещено носить королевским особам.

Леди Ди никогда бы не решилась на такой шаг, если бы не признание ее супруга в измене. В тот день принцесса позировала фотографам на благотворительном вечере, а принц Чарльз выступал на национальном телевидении с интервью, в котором рассказал о своем романе с Камиллой Паркер-Боулз и многолетнем несчастливом браке с Дианой.

Женщина знала, что принц собирался обо всем сообщить СМИ, и тогда даже не хотела выходить в свет. Но все же она передумала и решила появиться на мероприятии во всей красе.

Леди Ди надела откровенное коктейльное платье от Christina Stambolian. Папарацци отметили, что принцесса еще никогда не выглядела так эффектно.

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