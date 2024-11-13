Принцесса Анна вышла в свет в платье, которое носила 30 лет назад. Фото тогда и сейчас

Дочь покойной королевы Елизаветы II принцесса Анна вышла на публику в стильном образе, который носила 30 лет назад. В винтажном платье Ее Высочество появилось в стенах благотворительной организации Leuchie House, которая дает возможность отдохнуть людям с серьезными неврологическими заболеваниями.

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Как отмечает Hello, 74-летняя принцесса любит предоставлять своим старым вещам "новую жизнь". Представительница королевской семьи Великобритании создала уникальный стиль, где удачно сочетает практичность и соблюдение строгих правил дресс-кода.

Благотворительное мероприятие принцесса Анна посетила в сдержанном платье, декорированном золотыми цветочными узорами. Интересными деталями образа стали объемный воротник и пуговицы на верхней части наряда. Она дополнила аутфит украшениями из жемчуга и черными перчатками.

Общественность уже имела возможность увидеть элегантный образ Ее Высочества. В 1993 году, когда принцессе Анне было 43 года, она носила золотистое платье.

Такое отношение к вещам королевской особы вызывает восторг у поклонников, ведь имея доступ к одежде от лучших дизайнеров, она все еще предпочитает винтажные наряды.

"Мне действительно нравится тот факт, что она сохранила всю свою одежду из той прошлой эпохи. Как это здорово!" – написал один из пользователей сети.

Со своей стороны, принцесса Анна объясняет, что ей нравится обновлять свои старые вещи. По мнению Ее Высочества, это "гораздо веселее", чем просто приобрести что-то в магазине.

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