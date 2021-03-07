Принца Гарри и Маркл обвинили в "объявлении войны" королевской семье – СМИ

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл объявили королевской семье "войну", позволив себе резкие высказывания в интервью американской телеведущей Опре Уинфри.

Об этом сообщает The Sunday Times, ссылаясь на источники в Букингемском дворце. Отмечается, что члены семьи не намерены давать комментариев относительно содержания интервью. А сама королева даже вряд ли посмотрит его, однако ее придворные сказали, что Ее Величество "изрядно взбесилась" из-за этого (чтобы посмотреть анонс интервью, доскролльте до конца новости).

При этом собеседник агентства не исключил возможность введения ответных действий в случае обвинений в адрес конкретных лиц. В частности, издание сообщает, что во дворце ведутся разговоры о лишении принцев Гарри и Маркл их титулов герцога и герцогини, если интервью закончится катастрофой для королевской семьи.

При этом собеседник обвинил Меган Маркл и принца Гарри в введении "войны", отметив, что королевская семья этого не делает.

Интервью будет показано вечером в воскресенье по американскому каналу СBS. Королевская семья в ответ на выпады Гарри и Маркл намерена "достойно молчать".

При этом, как сказано в анонсе к интервью, герцог и герцогиня Сассекские объяснят, почему они покинули Британию, чтобы переехать в Калифорнию и начать новую жизнь.

"Я готова к разговору", – сказала Меган, бывшая американская актриса, Уинфри в отрывке, показанном на американской станции CBS, сказав, что возможность дать интервью "освобождает".

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