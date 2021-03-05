Меган Маркл раскрыла тайну королевского дворца: новый тизер интервью с Опрой

В сети показали новый тизер большого интервью принца Гарри и Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри.

Так, в нем герцогиня Сассекская рассказала, что королевские помощники не разрешили ей нормально поговорить с Опрой накануне ее свадьбы с Гарри. Маркл вспомнила, что телеведущая звонила ей в феврале 2018 года и приглашала на интервью. Тогда она отказалась от него, сославшись на "неподходящее время", сообщает Daily Mail (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Однако больше всего Маркл запомнила то, что при ее разговоре с телеведущей присутствовали другие люди. Ей не разрешалось говорить с кем-либо лично.

На вопрос, почему сейчас Меган Маркл решилась на откровенное интервью, она ответила:

"Тогда это был не мой выбор... Но сейчас я не зацикливаюсь над тем, что обо мне подумают. И это действительно дает возможно сказать: "Да, я готова к разговору". Я больше не должна ни с кем советоваться, имею возможность делать выбор самостоятельно, и имею возможность говорить за себя", – заявила Маркл.

Напомним, что на канале CBS 7 марта выйдет интервью Опры Уинфри с Меган Маркл и принцем Гарри –об их семейной жизни и расставании с Букингемским дворцом.

Отметим, ранее супруга принца Гарри, герцога Сассекского Меган Маркл заявила, что ее безосновательно обвинили в плохом отношении к личным помощницам в Кенсингтонском дворце. Причиной этому был отрывок письма бывшего пресс-секретаря принца Гарри и Меган Маркл Джейсона Кнауфа.

Британский королевский двор проведет расследование предполагаемых случаев издевательского отношения Меган Маркл к собственным подчиненным. Поводом стала публикация в газете Times.

Как сообщал OBOZREVATEL: