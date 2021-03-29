Принц Уильям возглавил рейтинг самых сексуальных лысых мужчин в мире

Исследование специалистов по косметической хирургии Longevita показало, что 38-летний герцог Кембриджский принц Уильям – самый сексуальный среди лысых мужчин в мире.

В таком "титуле" он упоминается в блогах и публикациях Google 17,6 млн раз. Об этом пишет издание The Sun.

На втором месте по сексуальности среди лысых мужчин оказался боксер Майк Тайсон (8,8 млн упоминаний). На третьем – голливудский актер Джейсон Стэтхэм (7,4 млн упоминаний).

Кроме того, в список попали такие знаменитости как Дуэйн Джонсон, Брюс Уиллис, Стэнли Туччи, Вин Дизель, Джон Траволта, боксер Флойд Мэйвезер.

Пользователи сети бурно отреагировали на составленный рейтинг и считают, что герцог не достоин возглавлять список сексуальных мужчин.

"Только потому, что он известный человек и богат", "Его жена проголосовала 17,5 млн раз? Кто сказал, что это сексуально?", "Людям нужно проверять зрение!", "Уильям совсем несексуален", – пишут люди.

Принц Уильям – герцог Кембриджский, граф Стратернский и барон Каррикфергюс, старший сын принца Уэльского Чарльза и его первой жены, принцессы Дианы, внук королевы Великобритании Елизаветы II.

Занимает второе место в порядке наследования британского престола.

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