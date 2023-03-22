Принц Уильям тайно побывал на военной базе в польском Жешуве и встретился с украинскими беженцами в Варшаве. Фото

Принц Уильям тайно прибыл в Польшу с двудневнным визитом. Он посетил столицу страны Варшаву и город Жешув, расположенный в 100 километрах от границы с Украиной.

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Об этом пишет Sky News (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). Визит держали в тайне из соображений безопасности, пока Уильям не покинул территорию военной базы в Жешуве.

Там он встретился с министром обороны Польши Мариушем Блащаком. Также член королевской семьи пообщался с польскими военными, которые помогают своим коллегам из Украины. Принц Уильям высоко оценил их "страсть" и "решительность в защите наших общих свобод".

По его словам, позиция Польши и ее граждан во время войны РФ против Украины вдохновляют. "Вы открыли свои сердца так же, как и свои дома", – сказал он.

Принц Уильям также встретился с британскими военнослужащими, которые базируются в Польше. Он расспрашивал военных об их опыте несения службы на этой базе и помощи Украине.

После этого представитель королевской семьи отправился в Варшаву. Там он посетил центр для украинских беженцев. Сейчас там находятся 300 женщин и детей, которые приехали в Польшу, спасаясь от войны.

Также принц Уэльский должен встретиться с лидером Польши Анджеем Дудой в президентском дворце. Этот визит призван продемонстрировать солидарность с военными, которые поддерживают Украину, и послать серьезный сигнал стране-агрессору России.

"Хотя члены королевской семьи не могут непосредственно участвовать в политике, их "мягкая сила" оказывает значительное влияние", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон посетила военный полигон Солсбери в Северной Ирландии. Там она встретилась с ирландскими военнослужащими, которые проводят тренинги по разминированию для Вооруженных сил Украины.

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