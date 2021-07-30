Принц Уильям и Кейт Миддлтон хотят отправить в интернат сына Джорджа – СМИ

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон в будущем хотят отправить своего старшего сына принца Джорджа на обучение в школу-интернат. В свои восемь лет мальчик уже считает, что там "очень весело".

Об этом пишет издание Us Weekly со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что герцоги Кембриджские уже просмотрели несколько учебных заведений, но они думают, что еще рано отправлять туда Джорджа, и ждут, пока он немного подрастет.

Согласно источнику, отправка в школу-интернат сына королевской пары – решение, которое они примут всей семьей.

"Они бы никогда не заставили Джорджа уйти, если он не захочет, и они считают, что это правильно", – заявил инсайдер.

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Известно, что принцу Джорджу родители уже рассказывали о школе-интернат и ему кажется, что там "весело". К слову, сейчас Джордж посещает частную школу Thomas's Battersea, где мальчика зовут Джордж Кембридж. Он пошел учиться в 2017 году.

Принц Джордж – член британской королевской семьи, третий правнук королевы Елизаветы II и принца Филиппа, герцога Эдинбургского, первый внук принца Уэльского Чарльза и принцессы Уэльской Дианы, первенец герцога Кембриджского Уильяма и герцогини Кембриджской Кейт.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, стало известно, что подарили принцу Джорджу на день рождения родители и Елизавета II. Британскому наследнику исполнилось восемь лет.