Что подарили принцу Джорджу на день рождения родители и Елизавета II

Старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма – принц Джордж, праздновал свой день рождения на прошлой неделе, в четверг, 22 июля. Британскому наследнику исполнилось восемь лет.

В свой день рождения мальчик услышал много поздравлений и получил подарки, в том числе от королевы Елизаветы II. Принц остался в восторге от внимания и презентов, пишет Express.

От отца и мамы, принц Джордж получил большой торт в виде футбольного поля, поскольку мальчик является сильным фанатом этого вида спорта. Отмечается, что молодой принц наблюдал за душераздирающим поражением Англии в финале Евро-2020.

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Также принц Джордж получил и много других подарков от родителей, в числе которых набор исследователя природы и часы.

Кроме этого, юного принца поздравила и Елизавета II, которая отправила правнуку "особый подарок". Однако, что это было – непонятно, известно только то, что принц Джордж был восхищен всеми подарками и поздравлениями.

Отметим, что для монархов восьмилетие – особая дата. В этом возрасте родители отдают мальчиков из королевской семьи в школу-интернат. Известно, что Кейт и Уильям уже присматривают учебное заведение для Джорджа в Беркшире.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что компания HBO выпустит мультипликационное шоу о королевском наследнике – принце Джордже. Премьера сериала состоялась в полночь в четверг, 29 июля.