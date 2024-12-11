Принц Гарри проведет четыре дня на допросе в суде: журналисты раскрыли детали громкого дела

В 2025 году принцу Гарри, который отказался от своих королевских обязанностей и уехал в Америку, придется вернуться в Великобританию, чтобы принять участие в четырехдневном допросе в суде. Он обвинил таблоид The Sun в незаконном сборе личной информации.

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40-летний герцог Сассекский вместе с лордом Томом Уотсоном подали иск против британского газетного издателя News Group Newspapers, пишет Telegraph. В судебный процесс будет включено 30 статей, так что внука королевы Елизаветы II придется допросить по каждой из них.

Со своей стороны адвокат Энтони Хадсон, представляющий издание, отрицает какие-либо правонарушения и обвиняет принца Гарри в "незаконных действиях". Как отмечает Daily Mail, на досудебном слушании он заявил: "Речь идет не о судебном разбирательстве этих индивидуальных исков, и, конечно, не об иске герцога. Речь идет о чем-то совсем другом. Это почти по определению общественного расследования. Это то, чего он пытается. достичь. Мы утверждаем, что это не законно".

В подтверждение своих слов представитель The Sun продемонстрировал запись из интервью герцога Сассекского, где он отметил, что главной целью довести дело до конца для него является желание добиться ответственности, а не решить собственную проблему. По словам младшего сына Чарльза ІІІ, он "последний человек, который может этого добиться".

Кроме того, принц Гарри отметил, что готов к последнему бороться за раскрытие дела, даже если сумма, которую он в итоге выиграет, будет "в сто раз" меньше, чем у предложения об урегулировании.

С чего начался судебный процесс

Еще в 2019 году от имени принца Гарри были поданы документы в Высокий суд Англии и Уэльса, где он обвинил британские таблоиды The Sun и Daily Mirror в предполагаемом взломе его телефона. Герцог Сассекский отметил, что издательства неправомерно использовали его приватную информацию для написания статей.

Тогда эксперты отмечали, что внук Елизаветы II очень усердно относится к этому делу, ведь оно касается его принципов.

"В течение многих лет члены королевской семьи были легкой добычей для прессы. Этот мужчина очень сильно пострадал из-за этого – мы знаем, что произошло с его матерью", – отметил адвокат.

Отмечалось, что над иском работают много частных детективов, которые должны собрать всю необходимую информацию для появления принца Гарри в суде. Лишь в 2023 году герцог Сассекский смог выиграть это дело, после чего назвал себя "истребителем драконов".

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