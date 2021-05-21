Принц Гарри признался, какое слово из уст сына Арчи заставило его грустить

Герцог Сассекский принц Гарри в новом документальном сериале "Я, которого ты не можешь видеть" признался, что одним из первых слов, которые научился говорить его маленький сын Арчи, было "бабушка" или "бабушка Диана". Монарх добавил, что это вызвало у него грусть.

В пятом эпизоде документальной ленты Гарри рассказал, что повесил в детской фотографию своей матери принцессы Дианы, поэтому Арчи постоянно ее видел. Об этом сообщает издание Hellomagazine (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Я повесил фотографию своей мамы в детской сына, и это было одно из первых слов, которые он произнес – помимо "мама", "папа", тогда это было "бабушка", "бабушка Диана". Это было так приятно, но в то же время мне стало очень грустно, потому что она могла бы быть здесь", – разоткровенничался Гарри.

Напомним, принцесса Диана погибла в 1997 году в автокатастрофе в Париже. После происшествия ее доставили в больницу, где она скончалась через два часа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали, как бы сейчас выглядела принцесса Уэльская Диана, которой в августе этого года могло исполниться 60 лет.