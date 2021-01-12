Принц Гарри и Меган Маркл создадут свое комедийное шоу
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл планируют запустить собственное комедийное телешоу. Так, пара решила создать целую продюсерскую компанию.
На данный момент супруги регистрируют в США торговую марку Archewell Audio. Об этом сообщает издание The Sun.
Как стало известно, Гарри и Меган подали документы в патентное бюро Великобритании и сейчас ожидают решения по поводу своей марки.
Кроме того, в бумагах указаны права на создание телешоу, художественных и документальных кинолент.
Согласно источнику, подобные решения супругов не нравятся Букингемскому дворцу.
Напомним, что ранее принц Гарри и Меган Маркл подписали контракт на сотрудничество со стриминговым сервисом Netflix. Данное соглашение было заключено сроком на несколько лет. Контракт предусматривает создание художественных фильмов, сериалов, а также детских программ и шоу на общественно важные темы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 января 2020 года Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия.
Такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол Виндзорской династии.
Через решение отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишились финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряли.