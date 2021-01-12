Принц Гарри и Меган Маркл создадут свое комедийное шоу

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл планируют запустить собственное комедийное телешоу. Так, пара решила создать целую продюсерскую компанию.

На данный момент супруги регистрируют в США торговую марку Archewell Audio. Об этом сообщает издание The Sun.

Как стало известно, Гарри и Меган подали документы в патентное бюро Великобритании и сейчас ожидают решения по поводу своей марки.

Кроме того, в бумагах указаны права на создание телешоу, художественных и документальных кинолент.

Согласно источнику, подобные решения супругов не нравятся Букингемскому дворцу.

Напомним, что ранее принц Гарри и Меган Маркл подписали контракт на сотрудничество со стриминговым сервисом Netflix. Данное соглашение было заключено сроком на несколько лет. Контракт предусматривает создание художественных фильмов, сериалов, а также детских программ и шоу на общественно важные темы.

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