Принц Гаррі та Меган Маркл створять своє комедійне шоу

Принц Гаррі та його дружина Меган Маркл планують запустити власне комедійне телешоу. Так, пара вирішила створити цілу продюсерську компанію.

Зараз подружжя реєструє в США торгову марку Archewell Audio. Про це повідомляє видання The Sun.

Як стало відомо, Гаррі й Меган подали документи в патентне бюро Великобританії і зараз чекають рішення щодо своєї марки.

Крім того, в паперах вказано права на створення телешоу, художніх і документальних кінострічок.

Відповідно до джерела, подібні рішення подружжя не подобається Букінгемському палацу.

Нагадаємо, що раніше принц Гаррі та Меган Маркл підписали контракт на співпрацю зі стрімінговим сервісом Netflix. Ця угода була укладена терміном на кілька років. Контракт передбачає створення художніх фільмів, серіалів, а також дитячих програм та шоу на суспільно важливі теми.

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