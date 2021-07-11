Принц Гарри и Меган Маркл получат денежное вознаграждение за решение не заводить больше детей

Благотворительная организация Population Matters, которая выступает за сохранение оптимальной численности населения, вручит принцу Гарри и Меган Маркл награду за отказ от рождения новых наследников. Герцогам Сассекским заплатят за это 500 фунтов (695 долларов).

Кроме того, организация выразила благодарность принцу Гарри и Маркл за то, что они приняли решение больше не заводить детей, сообщает Sky News. Они отметили герцогов как пример для подражания для многих семей

"Меньшая по размеру семья снижает наше влияние на Землю и дает больше шансов всем нашим детям, их детям и будущим поколениям процветать на здоровой планете", – заявили в организации.

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Награду в размере 500 фунтов супруги получат 11 июля. Средства Гарри и Меган смогут пожертвовать на любую благотворительность.

Стоит отметить, что о своем намерении иметь только двоих детей Гарри и Меган впервые упомянули во время интервью журналу Vogue в 2019 году.

"Если все мы будем мудрее, то мы сможем оставить что-то лучшее для наших следующих поколений", – рассказывал Гарри.

К слову, у Гарри и Меган есть сын Арчи, которому не так давно исполнилось два года. А в июне 2021 года пара во второй раз стала родителями. У них родилась дочь, которую назвали Лилибет Диана.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, почему Меган Маркл и принц Гарри отказались от титула графа для Арчи. Как оказалось, пара приняла такое решение из-за перевода на английский титула графа Дамбартона. Так, слово dumb (Dumbarton) означает с английского – тупой.