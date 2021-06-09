Принц Чарльз с опозданием отреагировал на рождение внучки: что он пообещал сделать

Наследник престола принц Чарльз публично прокомментировал рождение дочери Меган Маркл и принца Гарри во время посещения завода BMW в Оксфорде. Он заявил, что такие радостные новости вдохновляют его быть более сознательным и пообещал защищать окружающую среду для будущих поколений.

Информация об этом появилась на официальной странице принца Уэльского и его супруги в Twitter (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Развитие таких технологий, как электромобили или зеленый водород, если уж на то пошло, для тяжелого транспорта, жизненно важно для поддержания здоровья нашего мира для будущих поколений, о чем я слишком хорошо осведомлен сегодня, недавно став дедушкой в пятый раз", – произнес монарх в торжественной речи.

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"Такие радостные новости действительно напоминают о необходимости продолжения инноваций в этой области с учетом того наследия, которое мы завещаем нашим внукам", – подытожил принц Чарльз.

Скорее всего, Лилибет будет последним внучкой принца Чарльза. В январе прошлого года Кейт Миддлтон заявила: "Я не думаю, что Уильям хочет еще детей", а еще в июле 2019 года принц Гарри сказал, что в его семье будет "максимум двое [детей]!".

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Елизавета II недовольна тем, что принц Гарри и Меган Маркл использовали ее детское прозвище Лилибет, чтобы назвать так свою новорожденную дочь. Монарх считает, что после скандальных заявлений пары в интервью Опре Уинфри это было неуместно.