Федеральный судья Нью-Йорка не принял ходатайство сына королевы Великобритании принца Эндрю по поводу отклонения иска, поданного Вирджинией Джуффре. Женщина обвиняет герцога Йоркского в изнасиловании. Теперь сын Елизаветы ІІ может предстать перед судом.

По данным CNN, Джуффре в своем заявлении приводит точные факты и утверждает, что ее еще несовершеннолетней (в 17 лет, 2001 год) якобы продали королевской семье в целях сексуальной эксплуатации. Женщина винит в этом покойного финансиста Джеффри Эпштейна, которому в июле 2019 года было предъявлено обвинение в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

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В частности, Джуффре заявила, что финансист продал ее, и заставил заниматься сексом с его друзьями, среди которых был и принц Эндрю. Представитель королевской семьи якобы изнасиловал ее на острове Эпштейна на Виргинских островах США, в своем особняке на Манхэттене и в доме его бывшей подруги Гислен Максвелл в Лондоне.

В ответ на ходатайство герцога Йоркского суд постановил, что "жалоба госпожи Джуффре не является ни "неразборчивой", ни "расплывчатой", ни "двузначной". Таким образом инстанция подтвердила свою готовность рассмотреть ее иск.

В свою очередь, принц Эндрю все обвинения отверг и отклонил иск.

Однако, если он не ответит на вопросы по данному делу под присягой до 14 июля, то может предстать перед судом в период с сентября по декабрь текущего года.

Между тем, в Букингемскем дворце комментировать ситуацию отказались, назвав ее "текущим юридическим вопросом".

Коротко о герцоге Йоркском:

Принц Эндрю – третий ребенок и второй сын королевы Великобритании. Он занимает девятое место в очеред на британский престол. Был женат на Саре Фергюсон. Но развелся с ней 30 мая 1996 года. Имеет двух дочерей - принцессу Евгению и принцессу Беатрис.

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