Сын королевы Великобритании может предстать перед судом. Иск о сексуальных домогательствах против принца Эндрю готовы рассматривать

Ульяна Виноградова
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Сын королевы Великобритании может предстать перед судом. Иск о сексуальных домогательствах против принца Эндрю готовы рассматривать

Федеральный судья Нью-Йорка не принял ходатайство сына королевы Великобритании принца Эндрю по поводу отклонения иска, поданного Вирджинией Джуффре. Женщина обвиняет герцога Йоркского в изнасиловании. Теперь сын Елизаветы ІІ может предстать перед судом.

По данным CNN, Джуффре в своем заявлении приводит точные факты и утверждает, что ее еще несовершеннолетней (в 17 лет, 2001 год) якобы продали королевской семье в целях сексуальной эксплуатации. Женщина винит в этом покойного финансиста Джеффри Эпштейна, которому в июле 2019 года было предъявлено обвинение в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Герцог Йоркский может предстать перед судом.
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В частности, Джуффре заявила, что финансист продал ее, и заставил заниматься сексом с его друзьями, среди которых был и принц Эндрю. Представитель королевской семьи якобы изнасиловал ее на острове Эпштейна на Виргинских островах США, в своем особняке на Манхэттене и в доме его бывшей подруги Гислен Максвелл в Лондоне.

В ответ на ходатайство герцога Йоркского суд постановил, что "жалоба госпожи Джуффре не является ни "неразборчивой", ни "расплывчатой", ни "двузначной". Таким образом инстанция подтвердила свою готовность рассмотреть ее иск.

Принц Эндрю обвинения отверг.

В свою очередь, принц Эндрю все обвинения отверг и отклонил иск.

Однако, если он не ответит на вопросы по данному делу под присягой до 14 июля, то может предстать перед судом в период с сентября по декабрь текущего года.

Между тем, в Букингемскем дворце комментировать ситуацию отказались, назвав ее "текущим юридическим вопросом".

Букингемский дворец не прокомментировал ситуацию.

Коротко о герцоге Йоркском:

Принц Эндрю – третий ребенок и второй сын королевы Великобритании. Он занимает девятое место в очеред на британский престол. Был женат на Саре Фергюсон. Но развелся с ней 30 мая 1996 года. Имеет двух дочерей - принцессу Евгению и принцессу Беатрис.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время выступления королевы Елизаветы II c рождественским поздравлением в Виндзорский замок ворвался вооруженный мужчина.

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