Прилепин в годовщину смерти Дугиной пофантазировал об 'ответе' и выдал эпичный бред о 'безупречном' памятнике в Киеве

Одиозный российский пропагандист Захар Прилепин в годовщину смерти дочери одного из главных идеологов "русского мира" Александра Дугина – Дарии Дугиной – пофантазировал об "ответе" украинцам, которых в РФ обвиняют в подрыве ее авто. Россиянин выдал, что "почтить ее память" можно только памятником в Киеве.

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И не простым, а "безупречным и легким", заметил пропагандист. Соответствующее сообщение с очередной порцией неадекватного бреда появилось в его Telegram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По случаю годовщины смерти своей коллеги – лживой пропагандистки, мечтавшей об уничтожении Украины, Прилепин решил вспомнить последние часы ее жизни.

"Ответить за Дашу достойно можно только поставив ей прекрасный, как она сама, легкий и безупречный памятник в Киеве. Всего остального для достойной памяти о ней – мало. Так думаю", – выдал путинист, притворившись, что умеет думать, а не слепо следовать указаниям Кремля.

Напомним, вечером 20 августа возле поселка Большие Вяземы в Подмосковье взорвался автомобиль Land Cruiser Prado. За рулем была Дарья Дугина. Как и отец, она немало приложилась к раздуванию "имперской" истерии в России и обоснованию для россиян необходимости убивать украинцев.

В результате взрыва Дугина погибла на месте. В России сразу же обвинили в этом Украину. В частности, своим "экспертным мнением" решил поделиться главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин.

Украина отвергла обвинения в причастности к ликвидации Дугиной. По словам советника главы ОПУ Михаила Подоляка, взрывчатку могли установить в автомобиль соратника президента РФ Владимира Путина его оппоненты.

Как писал OBOZREVATEL, 21 августа 2022 года появилось заявление так называемой "Национальной республиканской армии" РФ, которая взяла ответственность за убийство Дугиной и передала манифест об "уничтожении Путина".