'Прилагаю сверхусилия, чтобы не разбить кому-то голову'. Дмитрий Дикусар, который находится на фронте, вышел на связь впервые за четыре месяца

Хореограф Дмитрий Дикусар с первых дней российского вторжения защищает страну от оккупантов. С 5 марта 2022 года – в рядах ВСУ.

В интервью OBOZ.UA артист рассказал, как его изменила большая война и какие разочарования переживает из-за незрелости украинского общества. Дмитрий Дикусар откровенно признается, что в определенных моментах становится настолько агрессивным, что приходится "прилагать сверхусилия, чтобы не разбить кому-то голову". В последний раз хореограф появлялся в соцсетях в конце октября прошлого года.

Дмитрий Дикусар говорит, что российское вторжение в Украину стало лично для него началом совершенно нового этапа в жизни: "Для нового меня, которого я никогда не знал и еще продолжаю испытывать. Что изменилось сейчас? Появилось определенное разочарование в некоторых людях. Я знал, что со временем все привыкнут к войне и отношение к военным будет "я туда их не посылала", но не думал, что так быстро. Разочаровало то, как легко людей ввести в заблуждение и разъединить на теме языка ("спасибо" Фарион), на темах "все командиры – конч*ные" и "в ВСУ ничего не выдают, все бегают с голыми задницами"... Вражеская ИПСО работает, к сожалению!"

"Разочарование также – это работа псевдоволонтеров, которая подорвала доверие к настоящим волонтерам. Не думал, что есть граждане в моей стране, не имеющие ни совести, ни чести от слова "совсем". Четвертое разочарование – некоторые чиновники, решившие, что сейчас очень удобный момент украсть еще больше, чем они это делали раньше. Не допуская мнения, что за это придет расплата. Все это (плюс потеря огромного количества товарищей и усталость от долгой войны) сделало меня очень нетерпимым к "г*вно-людям" и в определенных моментах очень агрессивным. Иногда я прилагаю сверхусилия внутри себя, чтобы не разбить кому-то голову пополам", – говорит Дикусар.

"Держит в тонусе и заставляет не опускать руки определенное количество добрых и порядочных людей, которые без устали продолжают поддерживать военных, верят в нашу победу (особенно на оккупированных территориях) и молятся за нашу жизнь, – продолжает хореограф. – А также держит память о побратимах, отдавших свою жизнь в борьбе за свободу и существование всей украинской нации. И жажда мести нелюдям, натворившим столько беды и бедствий на территории моей страны и за ее пределами".

Хореограф Дмитрий Дикусар последний раз публично выходил на связь в конце октября – в день рождения артист на своей странице в Facebook поделился эмоциональными мыслями о двух разных мирах – военных и украинцах в тылу. В это время Дикусар впервые приехал в Киев в отпуск.

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