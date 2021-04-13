Приходько впервые показала новорожденного ребенка. Фото

Украинская певица Анастасия Приходько поделилась с поклонниками снимком, на котором впервые показала своего новорожденного ребенка. В кадре знаменитость держала малыша на руках.

Соответствующее фото артистка опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца), отметив, что, таким образом, она "развенчала мифы и уже родила".

Так, Приходько сделала селфи на больничной койке без макияжа и при этом на груди певицы лежал ребенок в ползунках. Отметим, что знаменитость пока не называет пол малыша.

"Вот он мамин любимый человечек", – подписала снимок звезда.

В комментариях под постом фанаты оценили новое фото Приходько и засыпали ее поздравлениями с рождением ребенка.

"Здоровья, радости и счастья", "Дети – это все, поздравляю", "Поздравляю! Пусть растет здоровым", "Поздравляю вас! Желаю наслаждаться в этом состоянии", – пишут люди в сети.

Анастасия Приходько – украинская певица, общественный и политический деятель. У нее есть двое детей: 11-летняя дочь Нанна, которую звезда родила от абхазского бизнесмена Нури Кухилава и 6-летний сын Гордей от второго супруга, бизнесмена Александра.

Напомним, в одном из эфиров шоу "Маска" ведущий Владимир Остапчук сообщил судьям и зрителям, что одна из героинь проекта беременна. Многие предположили, что это может быть звезда, которая прячется под маской Бабки. 3 апреля состоялся полуфинал шоу, в котором стало известно, что под маской Бабки скрывалась Анастасия Приходько. Однако тогда певица дала неоднозначный ответ, действительно ли она беременна или нет.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Анастасия Приходько заявила, что не хотела хайповать на своей беременности. Артистка добавила, что хранит семейные ценности, поэтому старалась как можно дольше защищать "маленького человечка от большого взрослого мира".