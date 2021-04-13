Приходько вперше показала новонароджену дитину. Фото

Українська співачка Анастасія Приходько поділилася з шанувальниками знімком, на якому вперше показала свою новонароджену дитину. У кадрі знаменитість тримала малюка на руках.

Відповідне фото артистка опублікувала на сторінці в Instagram (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця), зазначивши, що, у такий спосіб, вона "розвінчала міфи і вже народила".

Так, Приходько зробила селфі на лікарняному ліжку без макіяжу і до того ж на грудях співачки лежало немовля в повзунках. Зазначимо, що знаменитість поки не називає стать дитини.

"Ось вона мамина улюблена людина", – підписала знімок зірка.

У коментарях під постом фанати оцінили нове фото Приходько і засипали її поздоровленнями з народженням дитини.

"Здоров'я, радості і щастя", "Діти – це все, вітаю", "Вітаю! Нехай росте здоровим", "Вітаю вас! Бажаю насолоджуватися в цьому стані", – пишуть люди в мережі.

Анастасія Приходько – українська співачка, громадська і політична діячка. У неї є двоє дітей: 11-річна донька Нанна, яку зірка народила від абхазького бізнесмена Нурі Кухілава і 6-річний син Гордій від другого чоловіка, бізнесмена Олександра.

Нагадаємо, в одному з ефірів шоу "Маска" ведучий Володимир Остапчук повідомив суддям і глядачам, що одна з героїнь проєкту вагітна. Багато хто припустив, що це може бути зірка, яка ховається під маскою Бабки. 3 квітня відбувся півфінал шоу, в якому стало відомо, що під маскою Бабки ховалася Анастасія Приходько. Однак тоді співачка дала неоднозначну відповідь, чи дійсно вона вагітна чи ні.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Анастасія Приходько заявила, що не хотіла хайпувати на своїй вагітності. Артистка додала, що зберігає сімейні цінності, тому намагалася якомога довше захищати "маленьку людину від великого дорослого світу".