Приходько прокомментировала свое высказывание о секс-скандале Лорак и Меладзе

Украинская исполнительница Анастасия Приходько, которая на дняхвстала на защиту Константина Меладзе после скандала о сексуальных домогательствах, прокомментировала свое высказывание, заявив, что она никого не защищает.

Знаменитость призналась, что в своем комментарии о Лорак и Меладзе, она не говорила конкретно про певицу. Об этом Приходько рассказала в посте на своей странице в Instagram, отметив, что не планировала присоединяться к этому скандалу.

"Меня зацепила фраза, что "все были согласны на эти условия". Я не "все", за меня расписываться не нужно", – высказалась артистка.

Кроме того, Приходько подчеркнула, что у нее были "другие условия" сотрудничества с продюсером Меладзе, но подробностей раскрывать не стала.

"Свою историю я расскажу в случае, когда буду готова к очередному скандалу. Вполне возможно, это не произойдёт вовсе. А может это случится очень скоро", – заявила звезда.

Напомним:

Ани Лорак призналась, что однажды продюсер Константин Меладзе предлагал помочь ей с карьерой, но взамен просил определенную плату. По словам артистки, мужчина испытывал к ней симпатию.

Позже Оля Полякова записала видео-поддержку в адрес Лорак, заявив, что столкнулась с аналогичной ситуацией.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее десятки женщин обвинили актера из "Доктора Кто" Ноэль Кларка в сексуальных домогательствах. Звезду даже лишили премии BAFTA.