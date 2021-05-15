Приходько прокомментировала свое высказывание о секс-скандале Лорак и Меладзе

Obozrevatel
Obozrevatel
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Приходько прокомментировала свое высказывание о секс-скандале Лорак и Меладзе

Украинская исполнительница Анастасия Приходько, которая на дняхвстала на защиту Константина Меладзе после скандала о сексуальных домогательствах, прокомментировала свое высказывание, заявив, что она никого не защищает.

Знаменитость призналась, что в своем комментарии о Лорак и Меладзе, она не говорила конкретно про певицу. Об этом Приходько рассказала в посте на своей странице в Instagram, отметив, что не планировала присоединяться к этому скандалу.

"Меня зацепила фраза, что "все были согласны на эти условия". Я не "все", за меня расписываться не нужно", – высказалась артистка.

Анастасия Приходько отметила, что не планировала присоединяться к этому скандалу

Кроме того, Приходько подчеркнула, что у нее были "другие условия" сотрудничества с продюсером Меладзе, но подробностей раскрывать не стала.

"Свою историю я расскажу в случае, когда буду готова к очередному скандалу. Вполне возможно, это не произойдёт вовсе. А может это случится очень скоро", – заявила звезда.

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее десятки женщин обвинили актера из "Доктора Кто" Ноэль Кларка в сексуальных домогательствах. Звезду даже лишили премии BAFTA.

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