Лорак намекнула, что Меладзе предлагал ей попасть в шоу-бизнес через интим

Украинская певица Ани Лорак призналась, что однажды продюсер Константин Меладзе предлагал помочь ей с карьерой, но взамен просил определенную плату. По словам артистки, мужчина испытывал к ней симпатию.

В результате исполнительница не согласилась на условия сотрудничества и продюсер запретил всем своим знакомым общаться с ней. Такими подробностями звезда поделилась в эфире программы "Судьба человека" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Случилось то, что Костя, я думаю, где-то чувствовал ко мне симпатию. Будь я другим человеком, возможно, моя жизнь пошла бы по взлетной полосе. В какой-то момент он мне сказал: "Ты знаешь, ты самостоятельная личность, у тебя свой взгляд, ты должна сама". Дальше не было никакого разговора и всем своим знакомым он запретил со мной общаться, потому что я не приняла условия его работы. Эти условия находились в личной плоскости. Мы взрослые люди, мы все понимаем. Это тот момент, когда ты должен решить, на что ты должен пойти ради популярности", – рассказала Лорак.

Затем телеведущий программы Борис Корчевников поинтересовался, почему певица отказалась от сотрудничества с Меладзе. Артистка ответила, что это было "добро пожаловать в шоу-бизнес и она не была готова войти туда, потому что не имеет к нему никакого отношения".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Ани Лорак заявила, что пока она строила карьеру в Москве, ее бывший муж Мурат Налчаджиоглу не просто изменял ей в Киеве, но и открыто появлялся с другими девушками на людях.