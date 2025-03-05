Пригласил на свидание и не приехал: победительница "Холостяка" рассказала об ухаживаниях медийных мужчин после расставания с "Тереном"
Победительница 13-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Инна Белень поделилась, как складывается ее личная жизнь после разрыва отношений с ветераном российско-украинской войны Александром "Тереном" Будько. Волонтер призналась, что после участия в проекте к ней несколько раз проявляли внимание медийные личности и даже звали на свидание, однако пока ни одно из заигрываний не увенчалось успехом.
По словам бизнесвумэн, был случай, когда мужчина пригласил ее на личную встречу, однако сам на нее так и не явился. Об этом она рассказала на личной странице в Instagram.
"Мужчина звал меня на кофе. Однако у нас очень разные графики и как-то не складывалось. Потом пишет: "Инна, не хочешь пойти на концерт вместо кофе?" Я ответила, почему бы нет, как раз буду свободна вечером и у меня нет планов. Где-то за час до концерта он спрашивает, забрать меня или я доеду на такси. Ответила, чтобы забрал. За 40 минут до концерта он написал, что опаздывает. Я подумала, что ничего, потому что тоже не успевала. Мужчина сказал, что приедет в 18:10, за 20 минут до концерта. Уже в 18:10 пишет: "Я только освободился, что-то не судьба нам встретиться", – поделилась волонтер.
Однако это не единственная история неудачного заигрывания медийного мужчины к Инне Белень. Победительница "Холостяка" вспомнила случай, когда поклонник хотел сделать ей хороший подарок, однако при одном интересном условии.
"Написал мне мужчина, что я красивая и мы с ним виделись. Хотел меня поразить классным букетом на восьмое марта. Но у него был один вопрос: "Если я подарю тебе букет, ты меня отметишь в stories?" – рассказала Белень.
Ранее OBOZ.UA рассказал: Инна Белень рассекретила, что сделала с кольцом от "Терена" после расставания, и показала интимное письмо, которое писала "холостяку".
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!