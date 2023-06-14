Приемная дочь культового Эминема вышла замуж. Фото пары со свадьбы

Легендарный американский рэпер Эминем впервые официально стал тестем. Его приемная дочь Алайна Мари Скотт вышла замуж за своего бойфренда Мэтта Меллера.

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Церемония и празднование состоялись еще 9 июня, но пара рассказала об этом публике только сейчас. Так, 30-летняя Алайна поделилась снимками со свадьбы на личной странице в Instagram.

"9 июня 2023 года – просто один из лучших дней в моей жизни. В этой жизни и в следующей моя душа всегда найдет твою", – трогательно подписала девушка свои свадебные фото.

Алайна, которая обладает пышными формами и является сторонницей бодипозитива, выбрала для важной даты платье приталенного силуэта с пышным шлейфом от Katerina Bocci. Подружки невесты были в стильных черных нарядах от Revelry.

Кстати, главной подружкой невесты была биологическая дочь Эминема Хейли Джейд.

По данным Page Six, свадьба прошла под открытым небом в Детройте, штат Мичиган, в окружении 125 самых близких членов семьи и друзей.

"Не я один увеличиваю изображения, чтобы найти Эминема?" – пошутил один из интернет-пользователей под постом, поскольку на снимках действительно нигде не было видно музыканта.

Напомним, Эминем удочерил Алайну в начале 2000-х. Она является племянницей рэп-легенды – дочкой сестры-близняшки бывшей жены Кимбэрли Дон Скотт. Мама Алайны страдала от сильной наркотической зависимости, а в 2016 году она скончалась. Рэпер относился к девочке как к родной дочери, о чем неоднократно рассказывал в интервью.

А вот единственная биологическая дочь Эминема еще не замужем. Впрочем, скоро это изменится, ведь в феврале 2023 года Хейли Джейд и ее бойфренд Эван МакКлинток обручились. Предложение парень сделал своей возлюбленной после 7 лет отношений.

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